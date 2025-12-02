Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por los Juegos Bolivarianos 2025?

Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez EN VIVO: se enfrentan este miércoles 3 de diciembre en la pista central del Club Lawn Tennis, en Jesús María (Lima). El partido corresponde a los cuartos de final de singles masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y se jugará no antes de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por el canal de YouTube de RPP Deportes. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





La última competición de la temporada para Juan Pablo Varillas (#257) son los Juegos Bolivarianos, donde apunta a contribuir con dos medallas para el 'Team Perú'. Tras instalarse en las 'semis' del dobles masculino, va por el reto de singles.

'Juanpi' se medirá al colombiano Juan Gómez (#589 ATP), quien defiende el título que conquistó en la edición de Valledupar 2022.

A lo largo de sus carreras, se han enfrentado en tres oportunidades, con el historial 2-1 a favor del peruano. El último duelo fue en 2017, con victoria 2-1 en Bogotá para Varillas.

Juan Pablo Varillas vs Juan Gómez: ¿cómo llegan a los cuartos de final de los Juegos Bolivarianos 2025?

Juan Pablo Varillas se estrenó en los Juegos Bolivarianos 2025 con un triunfo en dobles masculino con Arklon Huertas del Pino ante la dupla boliviana Federico Zeballos y Santiago Lora (6-1 y 6-0). Por su lado, Juan Gómez se impuso en octavos al chileno Juan Villalón por 6-4 y 6-1.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Juan Gómez EN VIVO por los cuartos de final de los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido entre Juan Pablo Varillas y Juan Gómez por los cuartos de final de singles de los Juegos Bolivarianos 2025 se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima (Perú), sobre superficie de arcilla.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Juan Gómez EN VIVO por los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú , el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 10:00 a.m.

, el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 10:00 a.m. En Colombia , el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 10:00 a.m.



, el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 10:00 a.m. En Venezuela, el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 11:00 a.m.



En Chile, el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 12:00 p.m.



En Ecuador, el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 11:00 a.m.

En Curazao, el partido Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez comienza a las 11:00 a.m.



¿Dónde ver el Juan Pablo Varillas vs Juan Gómez EN VIVO por TV?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Juan Pablo Varillas vs. Juan Gómez: precios de entradas al partido de Juegos Bolivarianos 2026

Las entradas para el tenis de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.