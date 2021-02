"Upside Down Magic: Escuela de magia" es la nueva cinta de Disney que se estrena en su canal de televisión el 5 de marzo. | Fuente: Disney

No es Hogwarts, pero también hay hechizos y aventuras. La cinta “Upside Down Magic: Escuela de magia” se estrenará en Disney Channel el próximo 5 de marzo a las 6 p.m. Una producción basada en el libro infantil homónimo de The New York Times.

Protagonizada por Izabela Rose y Siena Agudong, este filme es una producción original de la compañía de Mickey Mouse que pone en escena a dos mejores amigas: Nory y Reina, ambas estudiantes de la Academia Sage de Estudios Mágicos.

Así, la trama explora las habilidades de Reina para dominar el poder del fuego, mientras Nory, por su magia inestable, se ve forzada a integrar el grupo de aquellos que poseen la magia “rara y defectuosa”. Bajo la severa mirada de la directora Knightslinger, esta bruja adolescente intentará resaltar.

Asimismo, el elenco está conformado por otras estrellas como Vicki Lewis, Kyle Howard, Max Torina, Elie Samouhi y Alison Fernandez.

Un rodaje en Canadá

Rodada en exteriores en Vancouver (Canadá) y en su pintoresca isla, “Upside Down Magic: Escuela de Magia” introduce un nuevo giro en el clásico género de películas de escuelas de magia con escenarios naturales inspirados en la belleza del paisaje circundante.

Así, la película se aparta del tradicional entorno de las escuelas-internados, razón por la que se incorporaron formas orgánicas libres y se recurrió a materiales naturales como cortezas, madera y piedras para crear el mágico mundo de la Academia Sage.

“Upside Down Magic: Escuela de Magia” también está disponible en Disney+. Fue dirigida por Joe Nussbaum, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Suzanne Farwell y Susan Cartsonis.

El guion estuvo a cargo de Nick Pustay y Josh Cagan, quienes adaptaron el libro “Upside Down Magic: Escuela de Magia”, escrito por las autoras Sarah Mlynowski, Lauren Myracle y Emily Jenkins.

