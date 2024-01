Emmy Awards 2024: conoce los actores, actrices y series con más nominaciones y premios recibidos

A puertas de la edición 75, recordamos a los que están como los más nominados y ganadores en la historia de estos galardones.

Este lunes 15 de enero será la ceremonia de la Edición 75 de los Emmy Awards, el galardón más prestigioso que se otorga a lo mejor de la televisión. El anfitrión de la ceremonia en esta ocasión será el cómico y actor Anthony Anderson. Cabe destacar que esta ceremonia estaba programada para el 18 de setiembre del 2023, pero se postergó la premiación por la huelga de actores de Hollywood.

En esta edición se cuenta con nominaciones para Succession, White Lotus y The Last of Us, series que acumulan más de 30 nominaciones a lo largo de los años. Estos números nos hace buscar a los actores, actrices y series con más nominaciones y premios en toda la historia del galardón, los cuales te lo compartimos.

¿Quiénes son los actores con más nominaciones y premios?

Más nominaciones:

Alan Alda (34)

Michael J. Fox (18)

Ed Asner (17)

Más premios:

Ed Asner (8)

Alan Alda (7)

Michael J. Fox (5)



¿Quiénes son las actrices con más nominaciones y premios?

Más nominaciones:

Julia Louis-Dreyfus (26)

Cloris Leachman (22)



Betty White (21)

Más premios:

Julia Louise-Dreyfus (11)

Cloris Leachman (8)

Mary Tyler Moore (7)

¿Cuáles son las series más nominadas y premiadas?

Nominadas:

Saturday Night Live (314)

Game of Thrones (159)

ER (124)

Premiadas: