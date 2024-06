Investigación revela "varias personas" sospechosas en la muerte de Matthew Perry

Una fuente policial informó a People que la investigación sobre la muerte de Matthew Perry por ketamina está "casi concluida" y es posible que "varias personas" sean acusadas. La decisión final sobre la presentación de cargos recae en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, según la misma fuente. El medio intentó obtener más detalles de dicha institución, pero no recibió respuesta.

El actor, conocido por su papel en la serie Friends, falleció el 28 de octubre, a los 54 años. Su muerte fue declarada accidental. El informe de la autopsia reveló que la causa fue efectos agudos de ketamina, con otros factores contribuyentes como ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y efectos de la buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por uso de opioides.

¿De dónde provino la ketamina que causó la muerte de Perry?

En diciembre, un médico forense del Condado de Los Ángeles cerró su investigación sobre la muerte de Perry. Sin embargo, en mayo, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) inició una investigación sobre las circunstancias de su sobredosis, basándose en el informe del forense.

Una fuente del LAPD indicó que el departamento ha estado colaborando con la Administración de Control de Drogas (DEA) y los inspectores postales de los Estados Unidos para determinar el origen de la ketamina que causó la muerte de Matthew Perry.

En el momento de su muerte, el actor estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina, según su autopsia. Un año antes de su fallecimiento, el intérprete había abordado su lucha contra sus adicciones en su autobiografía, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

"Quería compartir mi historia cuando estuviera a salvo de volver al lado oscuro nuevamente", dijo Perry a People en una entrevista en 2022. "Tuve que esperar hasta estar bastante seguro de estar sobrio y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción para escribirlo todo. Estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente si lo hacía".

Exnovia de Matthew Perry pide que se investigue a médicos que trataron al actor de Friends

Kaity Edward, exnovia de Matthew Perry, quien reveló que alguna vez el actor la mandó a comprar drogas estando embarazada, solicitó que los médicos que trataron a su expareja con su depresión también sean investigados ya que, según menciona, el intérprete no era una persona que compre ketamina en cualquier lugar.

"Estoy bastante segura de que, para Matthew, las infusiones de ketamina en un consultorio médico contaban como mantenerse sobrio”, declaró Edwards a los medios internacionales reafirmando que el exintegrante de Friends había recaído en su adicción a las drogas semanas antes de fallecer.

Conociendo los hábitos de su exnovio, Kait aseguró que Matthew no estaba sano antes de que ocurriera el accidente. "Podía verlo a lo lejos, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que lo conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba, así que no conocían las señales", recalcó.

