El elenco de "Game of Thrones" se despidió de la serie con sentidos mensajes. | Fuente: Instagram

"Game of Thrones" se despidió de la televisión con un final agridulce para sus fans. Los protagonistas del drama de HBO -Daenerys (Emilia Clarke), Sansa (Sophie Turner), Sam (John Bradley West) y Gendry (Joe Dempsie), entre otros- mandaron sentidos mensajes de adiós a través de las redes sociales.

Emilia Clarke se despidió del personaje que encarnó durante ocho temporadas: Daenerys Targaryen. Las palabras le resultaron cortas para expresar cuánto significó el drama de HBO y el personaje, mencionó la actriz en su post de Instagram. "'Game of Thrones' me ha formado como mujer, actriz y ser humano", sostuvo la intérprete.

Por su parte, Sophie Turner agradeció las lecciones aprendidas de su personaje, Sansa Stark. "Gracias por enseñarme resiliencia, valentía y lo que significa la verdadera fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente y a liderar con amor [...] A los 23 años, te dejo atrás pero nunca dejaré atrás lo que me enseñaste", escribió en Instagram acompañando a una foto junto al elenco.

Por su parte, John Bradley West (que interpretó a Samwell Tarly) recordó el inicio de su camino en "Game of Thrones", el 19 de julio del 2010. Fue la primera semana de ensayos cuando conoció a Kit Harington. "Conocí a tantas personas esa semana que ahora significan mucho para mi. En ese momento no sabíamos el camino que tomaríamos juntos. No cambiaría esa experiencia, o esas personas, por el mundo", escribió en Instagram.

El actor Joe Dempsie, que interpretó a Gendry, también se despidió del personaje que interpretó por nueve años. "Ser parte de esta serie me ha dado experiencias que nunca olvidaré. Pero es la gente lo que más extrañaré", dijo a propósito del final de "Game of Thrones".

Para ver el resumen del último episodio y saber quién se sentó en el Trono de Hierro lee aquí.