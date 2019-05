Mira el tráiler del secretísimo final de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

El domingo 19 de mayo por fin se revelará el secretísimo final de "Game of Thrones". Antes de ello, el canal HBO publicó nuevas fotos del capítulo. El truco: solo hay dos de ellas.

Las imágenes muestran a la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) brindando un discurso de celebración, ante su ejército, después de reducir a cenizas la ciudad King's Landing. En otra foto, Tyrion Lannister (Peter Dinklage) aparece en medio de las ruinas de la capital. Él se mantuvo fiel al lado de la reina Daenerys, ¿cambiará de bando después de lo sucedido?

Daenerys (Emilia Clarke) celebra su victoria en el último episodio de "Game of Thrones". ¿Se quedará con el trono? | Fuente: HBO

El quinto episodio de la temporada final de "Game of Thrones" [puedes leer el resumen completo aquí] mostró la batalla entre las reinas Daenerys Targaryen (Clarke) y Cersei Lannister (Lena Headey). El capítulo terminó con varias bajas, entre ellas las de Cersei, su hermano Jaime Lannister y Sandor Clegane, entre otros.

“The Bells”, como se llamó el penúltimo episodio de “Game of Thrones”, consiguió un nuevo récord de audiencia. Superó los 18,4 millones de espectadores de acuerdo con HBO, cifra que rebasó el récord la tercera entrega, que alcanzó los 17,8 millones.

Ahora, solo toca esperar al 19 de mayo para saber quién se quedará con el Trono de Hierro.

HBO reveló esta imagen con Tyrion (Peter Dinklage) del último capítulo de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

EL DOCUMENTAL DE "GAME OF THRONES"

Tras el final de "Game of Thrones", el canal HBO estrenará un documental para todos los fanáticos de la serie. Se llamará "The Last Watch" y hará un repaso detrás de las 8 temporadas y los 73 episodios de la ficción de HBO.

"The Last Watch" tendrá una duración de dos horas y contará con las declaraciones de los actores con respecto a la serie, además, de las impresiones del equipo de realización de la ambiciosa producción. El documental se estrenará el 26 de mayo.

HORA Y FECHA PARA VER 8X06 "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA



"Game of Thrones" 8x06 - 19 de mayo.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.