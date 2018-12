El Trono de Hierro se impone en la televisión. "Game of Thrones" se convirtió en la serie más vista del 2018, aunque su último episodio se emitió hace 16 meses (el 27 de agosto del 2017).

El drama fantástico de HBO fue el más demandado por los 22 millones de suscriptores de Comcast (operador de video por demanda), según el diario USA TODAY.

"El hecho de que 'Game of Thrones' aún ocupe el puesto número uno, en todos los ámbitos, cuando ni siquiera es actual es bastante increíble", señaló Brynn Lev, vicepresidente de editorial y programación de Comcast Cable al diario.

"Esto muestra qué tan grande es el seguimiento que tiene el drama y cómo hay nuevas personas que recién lo están descubriendo", agregó.

Este año, "Games of Thrones" regresó con fuerza en las ceremonias de premiación al ganar el Emmy a Mejor Serie Dramática. Además anunció que su octava y última temporada se estrenará en abril del 2019.

TOP 20

Entre las cinco series más vistas se encuentran dramas de canales de cable como "This Is Us", "Power", "9-1-1" y "The Good Doctor". El estudio refleja que son ficciones que al público le ponerse al día.

Nueve de las que se encuentran en el top 20 pertenecen a canales de señal abierta en EE.UU.; ocho son de HBO, Showtime o Starz; y solo tres (todos 'realities') pertenecen a cable básico.