La serie "Game of Thrones" dejó de ser la serie más pirateada del mundo. | Fuente: Facebook | Game of Thrones

“Game of Thrones” dejó de ser la serie más pirateada del mundo en 2018. Sin embargo, no es porque haya perdido relevancia para los espectadores sino porque no estrenó nuevos episodios en el último año.

Según el portal Torrent Freak, la serie de HBO fue superada por “The Walking Dead”, serie que cada vez registra menor audiencia en televisión, parece haber encontrado un importante nicho en las descargas ilegales.

La serie “The Flash” ocupa el segundo lugar de la lista. La ficción sobre el superhéroe de DC Cómics escaló una posición en el raking de las series más pirateadas del mundo.

“The Big Bang Theory”, sitcom que este 2019 llegará a su fin, al igual que “Game of Thrones”, ocupa en el tercer lugar de la lista de las series más descargadas en 2018.

Las ficciones “Vikings”, “Titans”, “Arrow” y “Supernatural” también figuran entre las más pirateadas por diversos usuarios del mundo. Asimismo, se confirma una predilección por las series sobre supehéroes, debido a que cierran el ranking “Westworld, “DC's Legends of Tomorrow” y “Suits”.

La ausencia de “Game of Thrones” se debió a que en todo el 2018 no estrenó ningún capítulo. Sin embargo, para este 2019, con la emisión de su última temporada, se espera que retome el primer lugar.