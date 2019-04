Disco inspirado en Game of Thrones. | Fuente: Instagram

El universo de la música no es ajeno a la fama mundial de la saga de “Game of Thrones”, cuyo primer capítulo de la última temporada, estrenado el pasado domingo 14 de abril, fue visto por más de 17 millones de personas tan solo en Estados Unidos.

Antes de saber quién se sentará finalmente en el trono de hierro, el mundo de la música ha decidido sumarse a la fiebre que rodea a la saga, con un disco que se publicará el próximo 26 de abril y que contará con algunos de los artistas más populares del momento.

El disco se llamará “For The Throne” (por el trono) y estará disponible en vinilo con nueve portadas distintas, una por cada casa de la serie de ficción. Además, pondrá a disposición del público una variante, con el vinilo coloreado con los colores de fuego y hielo.

Por el momento, se ha confirmado que el rapero A$AP Rocky, la banda The National, el cantante y compositor The Weekend, Travis Scott, Mumford & Sons, The Lumineers y hasta el fallecido rapero Lil Peep.

LA ROSALÍA

La cantante catalana, que viene realizando impresionantes presentaciones en festivales como Coachella y Loollapaloza ha colaborado para la ocasión con A. Chal, un cantautor y productor peruano en una canción llamada “La Dueña”, según lo revelado por Columbia Records y HBO en Twitter.