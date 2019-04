Ed Sheeran realizó un cameo, al lado de Maisie Williams, en "Game of Thrones" durante la séptima temporada. Por fin se supo qué sucedió con su personaje. | Fuente: HBO

Algunos famosos han tenido la posibilidad de hacer un cameo en la popular serie "Game of Thrones". Uno de ellos fue el cantante Ed Sheeran que apareció como un soldado de la casa Lannister en el capítulo estreno de la séptima temporada (2017).

¿Qué sucedió entonces? Su personaje se cruzó con el de Arya Stark (Maisie Williams) que regresaba a Westeros. Él está cantando el tema "Hands of Gold" y la joven lo elogia. Sus compañeros le ofrecen compartir su comida a lo que ella acepta y, después de intercambiar historias, Arya revela que se dirige a King's Landing para matar a la reina Cersei lo que todos toman como una broma.

La pequeña aparición de Ed Sheeran fue muy criticada en redes sociales porque sintieron innecesario el cameo de una estrella; sin embargo esta fue planeada durante largo tiempo por los productores de "Game of Thrones".

Los productores invitaron a Ed Sheeran a la serie porque Maisie Williams es su fan. Se planeó su aparición durante largo tiempo. | Fuente: Twitter

EDDIE ES UN SOBREVIVIENTE

Finalmente, en el estreno de la octava temporada de la serie de HBO se supo cuál fue el destino de su personaje. En la escena en la que Bronn (Jerome Flynn) está en el prostíbulo con tres mujeres, una de ellas menciona a un joven pelirrojo llamado Eddie que se salvó de las llamas del dragón de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

"Él regresó con la cara quemada. No tiene párpados ahora", dice en el diálogo. Después de ver el capítulo, el mismo Ed Sheeran reprodujo el diálogo con la frase "sabía que era un sobreviviente" en una historia de Instagram.

El estreno de la octava y última temporada de "Game of Thrones" rompió récords de audiencia al ser visto por 17,4 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas las plataformas disponibles de HBO (emisión televisiva, HBO GO y HBO Now).

En redes sociales, el episodio titulado "Winterfell" se convirtió en el más comentado de la historia en Twitter, con más de cinco millones de tuits relacionados, y un total de 11 millones de menciones a lo largo del fin de semana.

