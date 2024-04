"No encontramos la historia adecuada": Kit Harington revela que HBO canceló la serie de Jon Snow

Kit Harington, reconocido por su papel de Jon Snow en la serie Game of Thrones, sorprendió al revelar que HBO decidió cancelar el spin-off centrado en su personaje.

El actor compartió la noticia al portal Screen Rant, donde dijo que el proyecto estuvo en desarrollo durante dos años, pero que la cadena decidió guardarlo.

Harington indicó que mantuvo en secreto el desarrollo de la producción por temor a filtraciones y especulaciones prematuras que pudieran afectar la percepción del público sobre la serie.

El spin-off, tentativamente titulado Snow, se encontraba en una etapa avanzada, pero según el actor, la falta de una historia convincente llevó a la decisión de cancelar el proyecto.

"Actualmente [Snow] está fuera de la mesa, porque entre todos no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente", detalló.

Aunque la posibilidad de retomar el proyecto en el futuro no está descartada, por el momento, según Harington, el spin-off de Jon Snow permanece "firmemente en la estantería".

Sobre otras producciones relacionadas con Game of Thrones, se ha confirmado para el próximo 16 de junio, la segunda temporada de House of The Dragon a través de Max. Además, ya se anunciaron a los actores que protagonizarán otra precuela de Game of Thrones titulada El Caballero Errante.

¿De qué trata la segunda temporada de House of the Dragon?

La segunda temporada de House of the Dragon se centrará en la Danza de los Dragones, un conflicto sangriento por el Trono de Hierro entre Rhaenyra y Aegon Targaryen, respaldados por diversas casas, y por lo que se conoce del libro, los nuevos episodios prometen momentos intensos en la pantalla.

Por suerte, casi todo el reparto estelar está de regreso en la segunda temporada de la serie de HBO.

Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), Bethany Antonia (Baela Targaryen) y Ewan Mitchell (Aemond Targaryen). Es posible que actores como Paddy Considine (Viserys Targaryen) y Steve Toussaint (Corlys Velaryon) aparezcan brevemente en flashbacks.

