Desde Cusco, la joven actriz Isabella Sierra habló sobre las filmaciones de "La reina del sur 3". | Fuente: Néstor Larico/Telemundo

El rodaje de “La reina del sur 3” continuará entre Cusco y Lima en los próximos días, según reveló Isabella Sierra, actriz de 16 años que da vida a Sofía Dantes, la hija de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), en la serie. En un breve encuentro con el periodista regional Néstor Larico, del medio local TV Mundo, la joven estrella compartió detalles de su corta estadía en la región.

“Algo que tienen los cusqueños, o los peruanos, es que cocinan demasiado bien. No he probado muchas cosas típicas, pero todo ha sido delicioso. La gente es muy linda, nos ha recibido muy bien. Las calles, la cultura, todo me gusta mucho”, dijo Sierra con evidente alegría por su llegada a nuestro país.

Sobre su personaje, Sofía Dantes, aseguró que ha tenido un “proceso muy bueno” desde que asumió el rol en la segunda temporada de “La reina del sur”: “Ha cambiado bastante. Creo que ya se ve su madurez, ha crecido, es una adolescente en estos momentos. Vamos a mostrar la realidad de muchas adolescentes y creo que ellas se van a sentir muy identificadas”.

Y agregó que su relación con Teresa Mendoza, su madre en la ficción interpretada por Kate del Castillo, enfrentará nuevas complicaciones. “Van a tener una relación un poco diferente. Hermosa, pero un poco extraña”, sostuvo Isabella Sierra al ser consultada por lo que se verá en “La reina del sur 3”.

Isabella Sierra conversa con la prensa local de Cusco sobre el rodaje de "La reina del sur 3". | Fuente: Néstor Larico

'La reina del sur 3': Kate del Castillo grabará en Machu Picchu

Isabella Sierra confirmó que gran parte del elenco secundario de la producción mexicana ha culminado de grabar en Cusco y viajará a Lima para continuar con la filmación. Por su parte, Kate del Castillo se trasladará a Machu Picchu con el equipo técnico para rodar sus escenas en solitario.

“Kate se va a Machu Picchu, nosotros salimos con el elenco para Lima para seguir grabando allá”, afirmó la actriz de “La reina del sur 3” y nuevamente se mostró contenta por haber conocido la ciudad imperial: “Hay mucha historia que sería muy bonito conocer para los latinos, que primero pensáramos en conocer lo nuestro. Tenemos una riqueza cultural muy grande, por ejemplo, Cusco”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.