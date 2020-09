La sexta temporada de "Supergirl", protagonizada por Melissa Benoist, será la última. | Fuente: Warner Channel

"Supergirl", protagonizada por Melissa Benoist, le dirá adiós a la televisión. La serie terminará tras su temporada 6, que comenzará a grabarse en las próximas semanas en Vancouver (Canadá).

Según The Hollywood Reporter, la última entrega constará de 20 episodios y se estrenará en el 2021. Sin embargo, la ficción no llegará en enero, como suele ocurrir con las series de superhéroes del canal The CW, sino que se lanzará a mitad de temporada.

Como se recuerda, Melissa Benoist está embarazada por lo que la cadena debió retrasar la producción. La actriz tuvo unas emotivas palabras para despedirse de su primer protagónico en la televisión.

"Decir que ha sido un honor interpretar a este personaje icónico sería quedarse corto", comenzó la artista en Instagram. "Ver el impacto increíble que ha tenido la serie en las jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado con humildad y sin palabras. Ella también ha tenido ese impacto en mí. Me ha enseñado una fuerza que no sabía que tenía, a encontrar esperanza en lo más oscuro, y que somos más fuertes cuando estamos unidos", continuó sobre el impacto de "Supergirl" en su carrera y en su vida.

"Lo que ella representa nos impulsa a todos a ser mejores. Ha cambiado mi vida para mejor y estaré eternamente agradecida", agregó. "Prometo que haremos una última temporada increíble ", finalizó Melissa Benoist.

EL CAMINO DE "SUPERGIRL" EN LA TV

"Supergirl", que se desarrolló originalmente y emitió su primera temporada en CBS, fue el segundo spin-off de "Arrow", después de "The Flash", todos ellos personajes de DC Comics. El elevado presupuesto y la baja audiencia obligaron a que la ficción pasara a The CW (en Latinoamérica se transmite por Warner Channel).

La producción se trasladó de Los Ángeles a Vancouver para reducir el presupuesto. El ráting experimentó un aumento en The CW, convirtiéndose en la serie con guion más vista de la cadena después de "The Flash", "Spernatural" y "Batwoman".

El final de "Supergirl" ha seguido al desenlace de "Arrow", que tuvo lugar en enero pasado. De esta manera, el canal The CW mantendrá en su programación a los superhéroes de "The Flash", "Legends of Tomorrow", "Black Lightning", "Batwoman" y "Superman & Lois", este último se estrenará en 2021. (Europa Press)