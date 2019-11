Superman, Linterna Verde y Flash: los nuevos proyectos que DC Films alista para los próximos años

DC Films alista nuevas producciones en torno a Superman, Linterna Verde y Flash, según reveló el portal Variety. | Fuente: Composición (IMDB)

DC Films, que forma parte del estudio Warner Bros. y que adapta a la gran pantalla las historias de DC Comics, ha encadenado una buena racha después de varios años de tropiezos o éxitos a medias.



Así, 2019 ha sido un año de optimismo para la compañía de la mano de "Joker", un absoluto fenómeno protagonizado por Joaquín Phoenix y que lleva recaudados 1.037 millones de dólares con los que batió el récord de la película para adultos más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación).



También este año presentó la irreverente "Shazam!", que se anotó 364 millones de dólares con buenas críticas; mientras que despidió 2018 con el triunfo de "Aquaman", que con Jason Momoa como estrella ingresó 1.148 millones de dólares.



Estos tres resultados positivos y consecutivos aliviaron la situación de la empresa tras algunos filmes decepcionantes como "Suicide Squad" (2016) o "Justice League" (2017), que dieron al traste con su intención original de dar forma a un universo cinematográfico entrelazado de películas como hizo Marvel con Disney.

En junio de 2018, el escritor y productor Geoff Johns confirmó que Hal Jordan y John Stewart participarán en "Green Lantern Corps". | Fuente: DC Comics

Sin tanta presión sobre sus hombros, y con el estreno ya en febrero de "Birds of Prey" con Margot Robbie como protagonista, DC Films está pensando ya en qué hacer en el futuro con algunos de sus personajes más icónicos, como Superman.



En este sentido, la compañía ha mantenido contactos con Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, y se reunió también con el actor Michael B. Jordan pensando en que fuera el nuevo Superman, pero de momento no hay planes cerrados para este superhéroe.



También hay interés en resucitar al personaje de Linterna Verde en los cines por medio de la película "Green Lantern Corps", que está escribiendo Geoff Johns. Variety especula con que el productor Greg Berlanti pudiera estar involucrado en esta cinta de Linterna Verde.



Y DC Films sigue con los planes, todavía sin concretar totalmente, de realizar una película en solitario para Flash protagonizada por Ezra Miller y bajo la supervisión del cineasta argentino Andy Muschietti, el director de las dos películas de "It".

"The Batman"es un proyecto de DC Films que ya se encuentra encarrilado. Robert Pattinson será el superhéroe enmascarado. | Fuente: Composición

THE BATMAN

El proyecto de DC Films que sí está mucho más encarrilado es el de "The Batman", película en la que Robert Pattinson interpretará al superhéroe enmascarado con el realizador Matt Reeves a los mandos y un elenco en el que también figuran Paul Dano y Zoë Kravitz.



Además, el éxito de "Joker" también ha animado a los ejecutivos de DC Films a apostar por las películas para adultos por lo que se espera que "Birds of Prey" y la nueva entrega de "Suicide Squad", que prepara James Gunn, tengan calificación R en Estados Unidos, por la cual los menores de 17 años deben ir acompañados por un adulto al cine. (Con información de EFE).