¡Denle la bienvenida a un nuevo Lex Luthor! La serie "Supergirl" presentará al enemigo de Superman el próximo 17 de marzo en EE.UU. ¿Y quién está detrás del genio del crimen? Nada menos que Jon Cryer, quien fuera el desafortunado en el amor Alan Harper en "Two and a Half Men".

Sí, el coprotagonista de Charlie Sheen y ganador del Emmy regresará a la televisión como el icónico villano en la cuarta temporada de la ficción enfocada en la prima de Superman. El canal CW publicó la primera imagen con Cryer proyectando todo su genio diabólico tras las rejas.

La sinopsis del episodio, titulado "O Brother, Where Art Thou?", señala que "desde prisión, Lex Luthor busca enlistar a su hermana Lena (Katie McGrath) en uno de sus planes y no se detendrá ante nada para que ella acepte, incluso si eso significa aprovechar la vida de uno de sus amigos". Todo apunta a que él no permanecería mucho tiempo más en la cárcel.

En el universo de "Supergirl", protagonizado por Melissa Benoist, Lex Luthor lleva un buen tiempo encarcelado. Por lo que su hermana Lena, un personaje relevante en la últimas entregas, asumió el mando de LexCorp.

La imagen tras las rejas es un guiño a la carrera de Jon Cryer. Él será recordada por todas las jóvenes de los ochenta como el enamoradizo 'Duckie' Dale en la cinta "Pretty in Pink". De allí saltó nada menos que a Metrópolis en el filme "Superman IV: The Quest for Peace" (1987). El actor fue parte de la familia Luthor como Lenny, el sobrino de Lex (intepretado en esa ocasión por Gene Hackman) quien lo ayuda a escapar de la prisión.

Después de eso, tendría que esperar al 2003 para volver a la popularidad como el simplón Alan Harper al lado de su mujeriego hermano Charlie (Sheen) en "Two and a Half Men". El círculo se cierra, Cryer creció y por fin se convertirá en el rival de Superman.