Kaley Cuoco revela el motivo que la llevó a alejarse de sus compañeros de reparto. | Fuente: Instagram

Tras 12 temporadas al aire, el elenco y los productores de una de las series más famosas de de la televisión, “The Big Bang Theory” llegó a su fin en medio de la tristeza de sus seguidores. La que se convirtió en una de las comedias más vistas, en Estados Unidos, emitió su último episodio el pasado 16 de mayo.

Esto sucedió en medio de emotivos mensajes publicados por sus protagonistas: Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) y Kunal Nayyar (Raj), entre otros. Pero, si las relaciones entre todos fueron positivas hasta el fin de la serie, ¿por qué Kaley no ha vuelto a hablar con quienes fueron sus compañeros por años?

"The Big Bang Theory", la comedia más larga de la historia, llegó a su fin entre lágrimas, abrazos y conmovedores mensajes; pero, desde la emisión de su último capítulo, Kaley Cuoco no ha vuelto a conversar con los demás actores. En declaraciones a la revista "People", la actriz reveló el motivo.

"No he hablado con nadie. Es como una pausa de verano para nosotros, cada uno lleva su propia dirección", dijo.

Kaley Cuoco | Fuente: Instagram

NUEVOS PROYECTOS

La actriz no dejará de actuar, pues ha conseguido un nuevo papel protagónico en la serie de intriga “The Flight Attendant”, basada en la novela homónima de Chris Bohjalian, que se centra en la vida de una azafata de vuelo alcohólica que, tras una de sus borracheras, se despierta junto a un cadáver sin recordar nada de lo sucedido.

"Me encanta que Warner Bros. sea mi como mi segunda casa y no podría estar más emocionada de continuar esta relación increíblemente colaborativa y gratificante", dijo la ex protagonista de "The Big Bang Theory" en un comunicado.

Además de participar del elenco, Kaley Cuoco se desempeñará como productora ejecutiva junto a Greg Berlanti de la serie en cuestión, que se emitirá a través del nuevo servicio de streaming que prepara Warner.