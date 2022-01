Netflix apuesta por 'Alerta roja' y espera que Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson vuelvan a protagonizar las secuelas. | Fuente: Netflix

La película 'Alerta roja', protagonizado por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, tendrá dos películas más, es decir, será una trilogía. De acuerdo con el medio Deadline, Netflix está negociando para rodar las secuelas de manera consecutiva.

Según informó el medio, las grabaciones empezarán en el 2023 y están trabajando en volver a contar con los actores principales. Además, cabe resaltar que Rawson Marshall Thurber, guionista de la cinta, ya está trabajando en los libretos.

Como se recuerda, “Alerta roja” estuvo a punto de ser una película de Universal, sin embargo, la empresa tuvo dudas respecto al presupuesto, es así que aquí entró a tallar Netflix y lo convirtió en un éxito.

UN VIAJE PARA LA AUDIENCIA

Dwayne Johnson conversó con RPP Noticias en noviembre del 2021 y menciona que su papel como John Hartley en 'Red notice' le ha permitido llevar a la audiencia a un viaje inolvidable a través de diversos países y locaciones en el mundo.

“Hay una sorpresa en la película que tiene que ver con mi personaje. Creo que en el pasado he interpretado a varios personajes, que eran muy buenos en lo que hacen, pero en este caso amé esta película, amé que se desarrolle por todo el mundo, me encanta que se sitúe dentro del mundo del arte valioso, coleccionistas de objetos invaluables, además me encantó la idea de llevar a la audiencia a través de un viaje y luego sorprenderlos con algo que no se esperaban pero que al final les terminará gustando”, añadió.

Además de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, el elenco lo completan Ritu Arya y Chris Diamantopolous. La cinta está escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber, con quien Johnson ya trabajó anteriormente en 'Skyscraper'.

