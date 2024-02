'Avatar: The Last Airbender': estreno, sinopsis, elenco, tráiler y más sobre el live action de Netflix

La esperada adaptación live action de Avatar: The Last Airbender, conocida como Avatar: La Leyenda de Aang en español, finalmente llega a Netflix. Esta nueva versión, basada en la serie animada de Nickelodeon de 2005, promete llevar la magia del mundo de Aang a nuevas alturas.



La trama sigue la épica historia del joven Avatar, interpretado por Gordon Cormier, quien tiene la misión de dominar los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) para restaurar el equilibrio en un mundo amenazado por la poderosa Nación del Fuego.



La producción de ocho episodios, creada por Albert Kim, promete cautivar a los fans tanto de la serie original como a aquellos que se adentran por primera vez en este universo. La fecha de estreno está marcada para el 22 de febrero de 2024, en Netflix.

Mira el tráiler de Avatar: The Last Airbender

La serie live action de Avatar: The Last Airbender, titulada en español como Avatar, La Leyenda de Aang, llega a nuestras pantallas el próximo 22 de febrero. Para aumentar aún más la anticipación, Netflix ha lanzado un tráiler final que revela nuevos detalles.



En este último adelanto, podemos vislumbrar un poco más de los peligros que acechan al Avatar, así como momentos cruciales de la historia, como la aparición de Suki, las intensas batallas contra la Nación del Fuego y el despertar mismo de Aang.

¿De qué trata Avatar: The Last Airbender?

Hace mucho tiempo, las cuatro naciones del mundo vivían en armonía, gracias al Avatar, el maestro de los cuatro elementos. Sin embargo, todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó a los Nómadas del Aire, marcando así el inicio de la guerra.



En un mundo sumido en la desolación por la ausencia de una nueva encarnación del Avatar, surge un rayo de esperanza cuando Aang, interpretado por Gordon Cormier, el último joven de los Nómadas del Aire, despierta para reclamar su destino.



Acompañado por sus nuevos amigos Sokka (Ian Ousley) y Katara (Kiawentiio), hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur, Aang se embarca en una aventura fantástica para derrotar al Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim) y salvar al mundo.

Fuente: Netflix

Gordon Cormier interpreta a Aang en Avatar: The Last Airbender

El actor canadiense de ascendencia filipina, Gordon Cormier, conocido por su papel como Joe en The Stand, encarna a Aang, un maestro aire de doce años que estuvo congelado en el hielo durante 100 años.



Al despertar, se enfrenta a la devastadora noticia de que todos los demás maestros aire fueron eliminados por la Nación del Fuego, y decide emprender una misión para derrotar a esta nación corrupta.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Kiawentiio Tarbell interpreta a Katara en Avatar: The Last Airbender

Kiawentiio Tarbell, conocida por su papel como Kakwet en la tercera temporada de la serie Anne with an E, interpreta a Katara, una niña de 14 años que es la última maestra agua de su aldea, ya que tanto su madre como la de Sokka fueron asesinadas por la Nación del Fuego.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Ian Ousley interpreta a Sokka en Avatar: The Last Airbender

Ian Ousley, conocido por sus roles en Physical, El Míster, 13 Reasons Why, Young Sheldon y Sorry for Your Loss, asume el papel de Sokka en Avatar: The Last Airbender. Sokka es el hermano de Katara y se convierte en el líder de su aldea después de que su padre partiera en una expedición.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Dallas Liu interpreta a Zuko en Avatar: The Last Airbender

Dallas Liu, quien debutó en Tekken y ha aparecido en PEN15 y Legendary Dudas, interpreta a Zuko en Avatar: The Last Airbender. Zuko es el exiliado Príncipe Heredero de la Nación del Fuego, quien se une a su tío Iroh en una misión para capturar al Avatar y así recuperar el favor de su padre, el Señor del Fuego Ozai.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Paul Sun-Hyung Lee interpreta a Iroh en Avatar: The Last Airbender

Paul Sun-Hyung Lee, reconocido por sus participaciones en series como Little Mosque on the Prairie, Covert Affairs, Degrassi: The Next Generation, The Mandalorian, Private Eyes, The Book of Boba Fett y Ahsoka, da vida a Iroh en Avatar: The Last Airbender. Iroh es un general retirado de la Nación del Fuego y el mentor de Zuko.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Elizabeth Yu interpreta a Azula en Avatar: The Last Airbender

Elizabeth Yu, quien previamente apareció en Somewhere in Queens, interpreta a Azula en Avatar: The Last Airbender. Azula es un prodigio en el control del fuego y una perfeccionista. Como la Princesa de la Nación del Fuego, no se detendrá ante nada para asegurar su posición como heredera al trono.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Daniel Dae Kim interpreta al Señor del Fuego Ozai en Avatar: The Last Airbender

Daniel Dae Kim, conocido por su participación en Lost y Hawaii Five-0, interpreta al Señor del Fuego Ozai en Avatar: The Last Airbender. Ozai es el líder despiadado de la Nación del Fuego, así como el padre de Zuko.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Maria Zhang interpreta a Suki en Avatar: The Last Airbender

Maria Zhang, quien formó parte de All I Ever Wanted, interpreta a Suki en Avatar: The Last Airbender. Suki es la líder de las Guerreras Kyoshi, una fuerza de combate de élite compuesta exclusivamente por mujeres dedicadas a proteger a su comunidad.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Casey Camp-Horinek interpreta a Gran-Gran en Avatar: The Last Airbender

Casey Camp-Horinek, reconocido por su papel en producciones como Reservation Dogs y Rutherford Falls, da vida a Gran-Gran en Avatar: The Last Airbender. Gran-Gran es la compasiva abuela de Katara y Sokka, así como la sabia matriarca de la Tribu Agua del Sur.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Danny Pudi interpreta a The Mechanist en Avatar: The Last Airbender

Danny Pudi, conocido por sus apariciones en series como Gilmore Girls, Community y Mythic Quest: Raven’s Banquet, interpreta al Mechanist en Avatar: The Last Airbender. El Mechanist es un inventor e ingeniero excéntrico que hace todo lo posible para criar a su hijo en un mundo en guerra.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Arden Cho interpreta a June en Avatar: The Last Airbender

Arden Cho, conocida por su papel como Kira Yukimura en Teen Wolf, interpreta a June en Avatar: The Last Airbender. June es una cazarrecompensas dura y persistente que destaca por su despiadada eficiencia.

'Avatar: The Last Airbender' llega a Netflix desde el 22 de febrero.Fuente: Netflix

Ken Leung interpreta al comandante Zhao en Avatar: The Last Airbender

Ken Leung, conocido por sus papeles en Rush Hour, Red Dragon y Saw, así como en la serie Lost, interpreta al Comandante Zhao en Avatar: The Last Airbender. Zhao es un militar de la Nación del Fuego que aprovechará su encuentro inesperado con Zuko para avanzar en sus objetivos personales.

¿Quienes completa el eleno de Avatar: The Last Airbender?

Tribu Agua

Irene Bedard como Yagoda

Joel Oulette como Hahn

Nathaniel Arcand como el Jefe Arnook

Meegwun Fairbrother como Avatar Kuruk

Amber Midthunger como la princesa Yue

A Martinez como Pakku

Reino Tierra

Utkarsh Ambudkar como el Rey Bumi

Lucian-River Chauhan como Teo

James Sie como el comerciante de repollo

Tamalyn Tomita como Yukari

Nación de Fuego

Momona Tamada como Ty Lee

Thalia Tran como Mai

Ruy Iskandar como el teniente Jee

Hiro Kanagawa como el Señor del Fuego Sozin

CS Lee como Avatar Roku

François Chau como El Gran Sabio

Ryan Mah como el teniente Dang

Mundo espiritual

George Takei como la voz de Koh

Randall Duk Kim como la voz de Wan Shi Tong

Fuente: Netflix

¿Cuántos epidodios tiene Avatar: The Last Airbender?

De acuerdo a la información compartida por Netflix, Avatar: The Last Airbender, titulada en español como Avatar: La leyenda de Aang, consta de ocho episodios. A continuación los títulos...



Aang Warriors Omashu Into the Dark Spiritd Away Masks The North Legends

¿Dónde ver en Avatar: The Last Airbender?

Netflix ha fijado la fecha de estreno de Avatar: The Last Airbender para el 22 de febrero de 2024. Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de las tres temporadas de la animación original en el catálogo de la misma plataforma.

