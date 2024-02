Lindsay Lohan cambia de vida para conocer el verdadero amor en una nueva comedia de Netflix

Lindsay Lohan estará, de nuevo, en Netflix con Un deseo irlandés, la nueva comedia romántica luego de su éxito Navidad de golpe el 2022 que marcó su regreso a la actuación después de una década de estar fuera de los escenarios. Esta vez, la actriz de 37 años interpretará a Maddie, una joven que descubre que el amor de su vida se casará con su mejor amiga Emma (Elizabeth Tan).

Este nuevo proyecto de Netflix, con Lindsay Lohan, evoca la trama de deseos para intercambiar vidas, característico de algunos otros largometrajes anteriores de la intérprete de Cady Heron en Mean Girls como Atrapados en un ascensor o Viernes de locos. Ahora, Netflix difundió este martes el adelanto de Un deseo irlandés.

En el registro audiovisual de poco más de dos minutos y medio se ve a Maddie (Lindsay Lohan) viajando a Irlanda para la boda de su mejor amiga Emma sin imaginar que su prometido es Paul Kennedy (Alexander Vlahos) un escritor para el cual trabajó durante años y de quién está enamorada con bastante obsesión.

“Ojalá me casa con Paul Kennedy”, expresa Lohan con su personaje evocando el deseo para que luego amanezca abrazada del mismo Paul, notando que cambió de vida con su amiga y que ahora será ella quien se case con el novio que tanto quiso. “Exactamente, tú, te vas a casar con Paul Kennedy”, le dice a Maddie su amiga Heather (Ayesha Curry).

En el transcurso de los preparativos de su boda con Paul, Maddie contrata a un fotógrafo irlandés (Ed Speelers) , quien es el hombre que conoció en el bus antes de llegar a la boda donde inició su sueño. Maddie y su nuevo acompañante se ven envueltos en aventuras románticos que hacen dudar si de verdad quiere casarse con Paul. “Sé que esto puede sonar extraño, pero no estoy seguro de que esta sea mi vida”, expresa Lohan.

Un deseo irlandés: fecha de estreno, sinopsis y elenco

Un deseo irlandés es una película de comedia y fantasía romántica de Netflix dirigida por Janeen Damian y escrita por Kirsten Hansen. El largometraje llegará a la popular plataforma el próximo 15 de marzo. El elenco de actores está conformado por: Lindsay Lohan, Rodrigo Ternevoy, Jane Seymour, Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry, Elizabeth Tan, entre otros.

“Cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie (Lohan) deja sus sentimientos a un lado para ser dama de honor en su boda en Irlanda. Días antes de que la pareja se case, Maddie pide un deseo espontáneo de amor verdadero, solo para despertarse como la futura novia. Pero a medida que su sueño se acerca a hacerse realidad, Maddie se da cuenta de que su verdadera alma gemela es alguien completamente distinto”, describe la sinopsis oficial.

Lindsay Lohan y Kristin Chenoweth se unen para 'Our Little Secret'

Lindsay Lohan y Kristin Chenoweth protagonizará otra nueva comedia romántica de Netflix, Our Little Secret, donde ambas artistas, de acuerdo con información de Variety, interpretarán a “dos mujeres resentidas que se ven obligadas a pasar la Navidad juntas después de descubrir que sus parejas actuales son hermanos”.

El largometraje juntará a un grupo de reconocidos actores donde figuran: Jon Rudnitsky, Chris Parnell, Dan Bucatinsky, Henry Czerny, Katie Baker, Ash Santos, Jake Brennan, Brian Unger y Tim Meadows, quien hizo del director Ron Duvall en la última entrega de Mean Girls. “No está claro quien más interpretará al elenco”, precisa Variety.

Según sostiene la revista, Our Little Secret se encuentran en plena producción por lo que aún no se sabe la fecha de estreno en Netflix.

