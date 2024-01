'Breaking Bad' cumple 16 años: la serie dramática que ingresó al libro de Guinness por ser la mejor valorada

Considerada como la mejor serie dramática de la historia, Breaking Bad está cumpliendo 16 años. Un día como hoy, pero en 2008, la producción creada por Vince Gilligan estrenó su primer capítulo, donde vimos a Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de una preparatoria que descubre que está muriendo de cáncer pulmonar, por lo que toma medidas para asegurar el futuro económico de su familia.

La historia causó furor en la audiencia, que ingresó al libro de Guinness, tras alcanzar la inestimable puntuación de 99 sobre 100 en MetaCritic.com, convirtiéndose en la mejor valorada. Su quinta y última temporada tiene el honor de contar con un 100 % de críticas positivas.

El reconocimiento de Breaking Bad a lo largo de estos 16 años se ha visto reflejado en los premios alcanzados, entre los que destacan siete Emmy o su nombramiento como Mejor Serie del Año, por la Asociación de Críticos de la Televisión (TCA).

Breaking Bad: su éxito en los Emmy y más premios

En total, Breaking Bad ha obtenido unas 230 nominaciones en diversas entregas de premios y ganado 118 veces en distintas categorías.

2008: en su primera temporada, por sus siete capítulos, obtuvo cuatro nominaciones a los Emmy 2008 donde se llevó dos galardones: mejor actor principal en serie dramática (Bryan Cranston) y mejor montaje.

2009 y 2010: consecutivamente, Bryan Cranston volvía a subir al escenario para recoger el Emmy a mejor actor en serie dramática.

2012: Aaron Paul ganó los Emmy a mejor actor de reparto.

2013: Fue un gran momento para Breaking Bad ya que ganó 11 premios Emmy en Mejor Miniserie o Película para televisión, Mejor actor en miniserie para Michael Douglas, Mejor dirección en miniserie para Steven Soderbergh y ocho premios técnicos.

2014: fueron los últimos Emmy para Breaking Bad. Estuvo nominada en 16 categorías y se llevó 5 en los que incluye: mejor actor principal (Bryan Cranston), mejor actor de reparto (Aaron Paul) y mejor actriz de reparto (Anna Gunn), además del Emmy a mejor serie dramática.

Desde 2008 hasta 2014, ha obtenido un total de 15 nominaciones en los Satellite Awards, obteniendo 5 de ellas. 3 de 11 nominaciones lograba conseguir (entre 2010 y 2014) en los Screen Actors Guild Award y, en los Saturn Awards (entre 2009 y 2013), 9 premios de los más de 20 a los que aspiraban, siendo la mayoría de ellos para Bryan Cranston. Además, en la 71 edición de los Globos de Oro, Breaking Bad se alzaba con el premio a mejor serie dramática y a mejor actor dramático, para Cranston, tras varios años de nominaciones.

En los Emmy 2013, "Breaking Bad" se llevó 11 galardones.

Bryan Cranston se retira temporalmente de la actuación

El actor tiene una carrera de más de 40 años. Sin embargo, después de tantos memorables protagónicos, decidió darse un descanso en la actuación, para pasar más tiempo con su familia. Si bien muchos medios internacionales aseguraron que el también productor se iba retirar, el artista desmintió estas noticias y aclaró que, en el 2026, cuando cumpla 70 años, “pulsaré el botón de pausa”.

"Pasaré más tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he sido capaz en los últimos 25 años... no como la esposa de una celebridad, sino como una pareja casada amorosa entrando en - bueno, seamos honestos, nuestros últimos años, con nuevas esperanzas y metas y experiencias”, escribió en sus redes sociales. Por otro lado, Bryan Cranston resaltó que esa pausa temporal será un reinicio en su carrera.

Better Call Saul no ganó ningún Emmy

Better Call Saul siempre recibió buenas críticas e, incluso, en ocasiones se comparaba si era mejor que Breaking Bad. A lo largo de los años, durante el desarrollo de las seis temporadas, siempre fue nominada a distintos galardones, en los que ganó en varios. Sin embargo, su éxito no se tradujo en premios en los Emmy, el máximo galardón para las producciones de televisión.

En su última participación en los Emmy, la serie tuvo 5 nominaciones y no ganó ninguna. De las 4 categorías que competía, 3 ganó Succession y una perdió ante The White Lotus. Con este resultado, Better Call Saul alcanza un récord de no ganar ningún galardón pese a haber sumado 53 nominaciones durante 7 años.

El guionista y coproductor ejecutivo Thomas Schnauz, al enterarse del récord marcado por la serie, escribió mediante su cuenta de X (antes Twitter): "We did it!" ("¡Lo hicimos!"). Así terminó la historia de Better Call Saul en su paso por los Emmy. Por su parte, Rhea Seehorn, quien ganó elogios por su interpretación de Kim Wexler, dijo para The Hollywood Reporter sentirse "orgullosa del trabajo logrado pese a la falta de premios".