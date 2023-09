"No recibo nada por 'Breaking Bad'": Aaron Paul dice que Netflix no le paga regalías

Sigue en pie la huelga de actores de Hollywood y esta vez, Aaron Paul decidió alzar su voz contra la industria quienes se han negado a ofrecer un acuerdo justo para ambos. Si bien se convirtió en una gran estrella por interpretar a Jesse Pinkman en Breaking Bad, reveló que no recibe ganancias por parte de Netflix.

Su actuación le ha permitido trabajar en diferentes proyectos, además le valió tres premios Emmy. Además, fue parte de la película El camino estrenado en la misma plataforma. Desde que se dio la huelga, varios actores de la serie se han unido a la protesta y Paul también hizo lo propio.

“Para ser totalmente honesto, no recibo nada de Netflix sobre Breaking Bad y eso es una locura para mí. Creo que muchos de estos streamers saben que se han salido con la suya al no pagarle a la gente un salario justo y que ahora es el momento de pagar”, dijo Aaron Paul para The Independient.

Los protagonistas del elenco de Better Call Saul también estuvieron en la protesta. Rhea Seehorn (Kim Wexler) y Patrick Fabian (Howard Hamlin), fueron alguno de ellos, también estuvo el cocreador de la serie, Peter Gould, quien ha estado en huelga con el Writers Guild of America desde mayo.

'Breaking Bad' inició en el 2008 y tiene cinco temporadas. Además, tiene una película ('El camino') y un spin-off ('Better Call Saul').Fuente: AMC

Bryan Cranston: "Nuestros empleos no lo harán los robots"

Bryan Cranston, también protagonista de Breaking Bad, se congregaron en la emblemática plaza de Times Square de Nueva York para apoyar a los actores Hollywood en huelga.

"No aceptaremos que se supriman nuestros empleos y lo hagan robots", dijo Bryan Cranston al referirse a la inteligencia artificial ante una muchedumbre de huelguistas y partidarios reunidos en esta plaza en el corazón del distrito de teatros de Broadway.

Con una camiseta del sindicato de actores SAG-AFTRA que muestra un puño en alto, envió un mensaje al jefe de Disney, Bob Iger, foco de las protestas: "No aceptaremos que nos prive de nuestro derecho a trabajar y de ganar decentemente nuestra vida".

"Y, sobre todo, no dejaremos que nos quiten la dignidad", sostuvo el actor que encarna al personaje de Walter White en Breaking Bad, la serie que marcó la historia de la televisión.

La protesta contó también con la participación de F. Murray Abraham, conocido por su papel en Amadeus (Oscar al mejor actor en 1984) Christine Baranski, Chloë Grace Moretz, Steve Buscemi o Brendan Fraser.

Asimismo, estaba Jessica Chastain, que el 18 de julio en la red social Twitter rebautizada X, mostró su indignación porque el "87 % de los miembros del sindicato SAG-AFTRA ganan menos de 26 000 dólares anuales" y no tienen derecho a un seguro médico.