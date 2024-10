Christina Milian busca el amor en un concierto de Pentatonix en el tráiler de 'Meet Me Next Christmas'

La película navideña de Netflix llegará al streaming este noviembre. El elenco incluye a Christina Milian, Devale Ellis, Kofi Siriboe, Tymika Tafari y una aparición especial de Pentatonix.

La temporada navideña está por comenzar, y Netflix ya nos trae el primer vistazo a su nueva comedia romántica. El martes se lanzó el tráiler de Meet Me Next Christmas (titulada en Latinoamérica como Nos vemos la próxima Navidad), protagonizada por Christina Milian, quien regresa al género de romance navideño tras sus papeles en Falling Inn Love y Resort to Love. ► Lindsay Lohan regresa a Netflix con Our Little Secret en noviembre Este es el primero de cuatro tráilers que Netflix ha anunciado para esta semana, todos parte de su catálogo de películas navideñas de este año. Entre ellos, destaca también Nuestro secretito (Our Little Secret), protagonizada por Lindsay Lohan e Ian Harding, que llegará al streming el 27 de noviembre.

¿Qué vemos en el tráiler de Meet Me Next Christmas?

En el tráiler de Meet Me Next Christmas, conocemos a Layla, Teddy, James y el resto del elenco que da vida a esta mágica historia navideña. La película incluye una aparición especial de Pentatonix, y según Devale Ellis, una de las estrellas del filme, su música es clave: “Cuando escuches lo que Pentatonix aporta a esta película, no podrás evitar cantar y bailar”.

Christina Milian, su coprotagonista, coincide en que su participación es especial: “Son muy talentosos. Me encanta lo que aportan a la película. Incluso en las escenas donde solo están hablando, están cantando”, comenta. “Hacer una película entera alrededor de su increíble talento y ponerle amor y Navidad por todas partes es la cereza del pastel”, añade.

¿De qué trata Meet Me Next Christmas?

La película sigue a Layla (Christina Milian) en una búsqueda por encontrar el amor de sus sueños. Su misión: conseguir entradas para el concierto más deseado de la temporada, el de Nochebuena de Pentatonix, cuyas entradas están agotadas. En ese evento, espera reencontrarse con James (Kofi Siriboe), un interés romántico que es todo lo que ella quiere.

Milian describe la película como una "búsqueda del tesoro por amor" en la que Layla recorre Nueva York junto a un inesperado compañero de aventuras: Teddy (Devale Ellis), un concierge profesional. “Hay un sentido de magia, amor y anticipación que ocurre a lo largo de toda la película”, dice Milian a Tudum.

Por su parte, Teddy es un personaje lleno de generosidad y corazón. “Verás los sacrificios que hace por su madre. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por su primo. Pero lo más importante es que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Layla porque se toma su trabajo en serio”, comenta Ellis. “Y es el mejor cocinero”.

¿Cuándo se estrena Meet Me Next Christmas?

Dirigida por Rusty Cundieff y producida por Mark Roberts, con Christina Milian como productora ejecutiva, Meet Me Next Christmas llegará a Netflix el próximo 6 de noviembre. El guion estuvo a cargo de Camilla Rubis y Molly Haldeman.

¿Quiénes actúan en Meet Me Next Christmas?

Christina Milian como Layla

Devale Ellis como Teddy

Kofi Siriboe como James

Tymika Tafari como Roxy

Mitch Grassi como él mismo

Scott Hoying como él mismo

Kirstin Maldonado como ella misma

Kevin Olusola como él mismo

Matt Sallee como él mismo

Kalen Allen como Jordy

Nikki Duval como Becca

Wesley French como Javier

