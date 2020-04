Darren Criss protagoniza la miniserie "Hollywood" que reimagina la edad dorada del cine sin prejuicios y con menos racismo. | Fuente: Netflix

Si Hollywood es la máxima expresión del sueño americano, entonces también esconde una pesadilla. Esa es la idea a la que el actor Darren Criss y el director Ryan Murphy quisieron dar la vuelta en una miniserie que imagina la edad dorada del cine sin prejuicios y con menos racismo.

"Queríamos contar un nuevo relato de esta industria", aseguró, el recordado intérprete de "Glee", sobre "Hollywood" que se estrenará en Netflix el 1 de mayo y promete ser un nuevo éxito.

UNA EDAD DORADA SIN RACISMO NI PREJUICIOS

La mitología del séptimo arte está repleta de relatos agridulces y finales tristes: como la homosexualidad oculta de Rock Hudson o el fracaso de la carrera de Dorothy Dandridge, actriz afroamericana que iba protagonizar "Cleopatra", pero fue reemplazada por Elizabeth Taylor.

"En la serie damos un final feliz a gente racialmente diversa o con identidades sexuales diferentes, que sabemos no lo tuvieron en la vida real", señala Criss.

Darren Criss encarna en "Hollywood" a un director de cine convencido de que puede contar otras historias e incluir a personajes marginados por la industria. | Fuente: Netflix

Darren Criss, que ganó el Globo de Oro y el Emmy por "American Crime Story", encarna en "Hollywood" a un director de cine convencido de que puede contar otras historias e incluir a personajes marginados por la industria.

Aunque el guion lo enmarque en 1940, se trata de un discurso que a día de hoy aún suena muy actual: "Eso es absolutamente cierto. Al final todo ha cambiado pero tampoco ha cambiado".

Las diferencias salariales entre mujeres y hombres, el poco reconocimiento a intérpretes afroamericanos y los estereotipos de personajes homosexuales en el cine han sido el objetivo a cambiar a lo largo de esta década. "En los últimos años ha habido un renacimiento de Hollywood, en términos de diversidad y representación. Hemos dado un paso enorme en la dirección correcta", opina.

Resulta imposible no interesarse por la experiencia de Darren Criss quien conoce a la perfección el cine, la televisión y Broadway. "No he tenido experiencias malas de ese tipo, pero quería representar a los que no han tenido esa suerte", reconoce.

"HOLLYWOD": UNA ERA FELIZ... PERO NO PARA TODOS

Ryan Murphy -creador de éxitos como "American Horror Story", "Glee" y "The Politician"- ha ideado una ficción que celebra la edad de oro del cine pero, a pesar de su alegría, muestra un lado poco explorado de la misma.

En "Hollywood", el jazz, los autos antiguos y el glamour de entonces conviven con personajes imaginarios y reales en la gran factoría de ilusiones del siglo XX.

Junto a Darren Criss ("Glee"), el reparto incluye a David Corenswet ("The Politician"), Laura Harrier ("BlacKkKlansman") y estrellas de los musicales de Broadway como Patti LuPone ("Evita") y Jeremy Pope ("Choir Boy"). (EFE)