La serie "Muñeca Rusa" es protagonizada por una mujer que se encuentra en sus treinta sin poder dejar de fumar o ir a fiestas. | Fuente: Netflix

Este 2019, son varias las series de corte feminista de las que podemos disfrutar en la plataforma Netflix. Las que te presentamos a continuación son muy distintas entre sí, pero comparten una misma consigna: la búsqueda de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Conoce un poco más sobre ellas, elige una y conecta tu computadora al televisor. No te arrepentirás.

1. GRACE AND FRANKIE

La nueva temporada se estrenó el 19 de enero de este año. Protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, esta comedia original de Netflix cuenta la historia de dos esposas de dos hombres (Robert y Sol) que se vuelven amantes. Su vida da un giro de 90 grados cuando sus esposos les revelan que son homosexuales, que están enamorados y que se quieren casar. Ahora, las amigas deben seguir con sus vidas.

2. LAS CHICAS DEL CABLE

Se trata de la primera serie de Netflix producida totalmente en España y relata la vida de cuatro mujeres que son contratadas por una novedosa empresa de telecomunicaciones en Madrid, allá por el año 1928. La historia de las cuatro protagonistas se cruza por problemas familiares, de pareja o simples recuerdos que las envuelven en más de un drama.

3. MUÑECA RUSA

Nadia, interpretada por Natasha Lyone, una ex convicta de Orange is The New Black, es una mujer inteligente -y muy intensa- que está atrapada en el tiempo. Todos los días, tras morir de distintas maneras, revive el día de su cumpleaños. En medio de su investigación por descubrir qué le está sucediendo, descubrirá la importancia de ser una mejor persona.

4. SHE’S GOTTA HAVE IT

Nola Darling, la protagonista de esta nueva serie de Netflix, se define como “pansexual, poliamorosa y sexo-positiva”. A través de estos 10 episodios podrás adentrarte en la vida de la artista de 27 años que desprecia el machismo, vive con total libertad su sexualidad y rechaza la monogamia.

5. DEAR WHITE PEOPLE

Cuenta con un reparto de actores afroamericanos, que interpretan una serie de personajes -muy distintos- pero con un ideal en común: combatir la desigualdad y el racismo. Esta serie cuenta con monólogos de la protagonista Sam White, un fuerte discurso político y mucha poesía, una combinación que busca despertar a aquellos que aun no son conscientes del privilegio que tienen por ser de raza blanca.