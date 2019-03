Viola Davis, Kat Dennings y Meryl Streep | Fuente: Flickr

Muchos prejuicios giran en torno a la palabra feminismo. Y es común que cuando una mujer se denomina como feminista la invadan con preguntas cómo: ¿por qué feminista y no igualista? o ¿ser feminista significa odiar a los hombres?. Sin embargo, el feminismo se define como un movimiento político, cultural, económico y social que busca la equidad entre hombres y mujeres.

Por suerte, existen importantes actrices que no han dudado en levantar su voz cuando de feminismo se trata. Conoce quiénes son.

1. EMMA WATSON

La primera vez que la actriz enfrentó la desigualdad inminente entre hombres y mujeres tenía a penas ocho años y fue llamada “mandona” por querer dirigir las obras de teatro que preparaban en su colegio. Desde ahí, supo que existía una realidad por cambiar.

La saga de Harry Potter le dio la fama mundial, que le fue muy útil para consagrarse, en setiembre del 2014 como un ícono del feminismo, tras brindar un potente discurso ante la ONU.

“El feminismo trata sobre dar a las mujeres la capacidad de elegir. El feminismo no es un palo con el que golpear a las mujeres. Es sobre libertad, equidad”, dijo Watson en el 2017 a la BBC. | Fuente: Flickr

Una de sus iniciativas más representativas ha sido el movimiento #HeForShe, proyecto que tiene como propósito involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad de género. “Si los hombres no tuvieran que ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no tendrían que ser sumisas”, explicó la actriz.

Su más reciente lucha es en contra del acoso sexual. El año pasado, Watson donó un millón de libras al fondo Justice & Equality, dedicado a establecer una red de asesoría y apoyo para las mujeres que hayan experimentado esta situación. Sin duda, no podía faltar en esta lista.

2. ÚRSULA CORBERÓ

Conocida por interpretar a la obstinada Tokio en la serie de Netflix, La Casa de Papel, la actriz de 29 años se ha declarado, sin miedo alguno, feminista. “A veces escucho: ‘es que la gente ya se está pasando con el feminismo’, pero yo creo que el feminismo es necesario porque ha estado todo tan desigual, durante tanto tiempo, que creo que es necesario que nos pasemos un poquito”, declaró a un portal español.

En declaraciones al portal Zeleb, la actriz reveló que “por querer sentirse guapa” había sido infravalorada en el terreno de la actuación. | Fuente: Instagram

Además, Corberó ha revelado que se crio rodeada de “mujeres fuertes y luchadoras”, gracias a quienes llegó hasta donde está hoy. “Las mujeres tenemos el power, la sensibilidad y la vulnerabilidad. Es una mezcla preciosa", declaró.

3. MERYL STREEP

Luego de llevarse un Oscar por su impecable actuación en “La Dama de Hierro”, en la que interpretó a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, Streep entró a la sala de periodistas con la estatuilla en la mano y un mensaje en la punta de la lengua: “aquí llega una feminista”, dijo ante la sorpresa de los que la esperaban con preguntas.

La actriz es miembro del grupo activista Equality Now. | Fuente: Flickr

Y es que Meryl viene reclamando igualdad desde hace mucho: en sus memorias, la actriz relató cómo fue rechazada al principio de su carrera por ser “demasiado fea” y tocada en contra de su voluntad por el actor Dustin Hoffman. “Las mujeres actuamos mejor que los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Convencer a alguien más poderoso de algo que no quiere saber”, declaró la veterana de Hollywood.

4. AMANDA SEYFRIED

La actriz se ha pronunciado en más de una oportunidad sobre la brecha salarial entre los hombres y mujeres en la industria del cine. En una entrevista al Sunday Times, Seyfried reveló que cuando se encontraba trabajando en una película de “abultado presupuesto”, se percató de que cobraba el 10% de lo que ganaba su compañero de reparto. “No se trata de lo que cobras, se trata de tener un trato igualitario y justo”, apuntó.

La actriz padece de un trastorno obsesivo compulsivo y de ataques de ansiedad, por lo que hace uso de su cuenta personal de Instagram para ayudar a derribar los prejuicios que giran en torno a las enfermedades mentales. | Fuente: Flickr

5. LENA DUNHAM

La protagonista de la polémica comedia dramática de HBO, “Girls” siempre tiene algo importante que decir, sobre todo porque ha sido objeto de críticas en múltiples oportunidades por su peso. En el 2017, publicó una composición de imágenes en su cuenta de Instagram, en la que comparaba una fotografía reciente con una pasada. La diferencia de peso era evidente, por lo que aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento. “A la derecha estoy feliz, alegre y libre, piropeada solo por personas y razones importantes”, escribió.

En el 2014, la actriz publicó un libro autobiográfico llamado “No soy ese tipo de chica”. | Fuente: Flickr

Tampoco se quedó callada cuando la revista “Tentaciones” publicó en su portada un retrato suyo con excesivos retoques en Photoshop. A través de una publicación de Instagram del 26 de febrero, Dunham afirmó “pesar más de lo que nunca ha pesado”, lo que no le impide ser más creativa de lo que alguna vez fue.

6. AMY SCHUMER

“Por supuesto que soy feminista. ¿Estás bromeando? Dios mío, creo que cualquier que no se considere feminista no tiene ni idea de lo que la palabra significa”, dijo la comediante Amy Schumer en una entrevista a la revista Bust. La actriz aclaró más tarde, en declaraciones para la BBC, que la mayoría de personas no entiende de qué va el feminismo.

La actriz también ha alzado su voz en repetidas ocasiones para pronunciarse en defensa del control de armas en Estados Unidos. | Fuente: Flickr

En esa oportunidad, aprovechó también para explicar que el concepto de igualdad de género se traduce en que las mujeres accedan a los mismos derechos sociales, políticos y económicos que los hombres. La comediante asegura que no le preocupa ser juzgada por sus opiniones, ya que no dejaría de ser fiel a su esencia “solo para complacer a los demás”.

7. VIOLA DAVIS

En una entrevista con el diario El País, la actriz explicó lo liberada que se sintió en la película Viudas -estrenada en el 2018-, pues fue la primera vez que pudo trabajar luciendo su cabello natural y sin pelucas. “Lo normal para una actriz negra es trabajar con una peluca que acerque tu cabello a los cánones de belleza caucásicos. Pero verme ahí, toda negra, a mis 53 años, desmelenada junto a Liam Neeson fue un verdadero placer”, refirió.

“La peor razón para tener un hijo es que ser madre sea tu sueño”, dijo Davis mientras promocionaba la película “Fences”. | Fuente: Instagram

Además, en declaraciones recientes a The Huffington Post, Davis contó que le enseña a su hija a no disculparse nunca por alzar su voz. “Necesitamos asumir nuestro poder, no dárselo a nadie más y no pedir perdón por ello. Debemos entender que, en cualquier cosa que hagamos, merecemos estar ahí, merecemos tener una voz”, aseguró.

8. KAT DENNINGS

“Si no crees que las mujeres son igual de buenas que los hombres, no eres una buena persona”, dijo la comediante, quien demostró su inteligencia al graduarse con a penas 14 años, luego de ser educada por sus padres en casa.

Su primera aparición en la pantalla chica fue cuando tenía 14 años, en la recordada y polémica serie “Sex and the City”. | Fuente: Flickr

La actriz, que alcanzó la fama tras protagonizar la comedia “2 Broke Girls” junto a su colega Beth Behrs, reveló que sus inicios no fueron del todo buenos. Muchos le dijeron que se tiñera el cabello, que perdiera peso y que se arreglara los dientes. Comentarios a los que, por supuesto, hizo caso omiso.

9. NATALIE PORTMAN

Han sido varias las veces en las que la actriz y activista ha hablado sobre el feminismo públicamente. Una de ellas fue durante la edición de la gala de Variety, “Power of Women”, en donde aprovechó para poner varios temas importantes en agenda. Uno de ellos, sin duda, es la posición de los hombres frente a este movimiento. “Muchos se comportan como si viviéramos en un juego donde nada suma. Si las mujeres consiguen respeto, tienen acceso al poder y son valoradas, ellos creen que perderán algo”, dijo Portman.

La protagonista de “Black Swan” también se ha pronunciado sobre la discriminación hacia las minorías: El odio es la forma más simple de culpar a otros por nuestros problemas, quizá deberíamos usar un poco más nuestra cabeza antes de odiar al vecino y culparle de todo. | Fuente: Flickr

No dejó de criticar al director de cine Harvey Weinstein, quien ha sido denunciado por varias actrices por los delitos de acoso sexual y violación. Lamentó, en esa ocasión, que Weinstein aun siguiera libre y que utilizara sus influencias para desacreditar a sus víctimas.

10. MILLIE BOBBY BROWN

Con solo 13 años, la actriz que encarna a la poderosa Eleven en la serie “Stranger Things”, aprovecha cada vez que puede para enviar mensajes a sus seguidoras más jóvenes. En este sentido, la joven promesa de Hollywood reveló que afeitarse la cabeza para su papel en la exitosa serie fue muy importante para ella. “No necesitas tener pelo para ser guapa. Eres guapa con o sin él”, dijo en su cuenta de Twitter.