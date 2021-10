El actor Wi Ha-joon interpreta al detective Joon-ho en 'El juego del calamar', la popular serie surcoreana de Netflix. | Fuente: Composición

Wi Ha-joon ha cautivado a miles de fanáticos de “El juego del calamar” con su interpretación del detective que busca como dé lugar a su hermano que desapareció hace meses. Sin embargo, esta no es la primera vez que integra un gran elenco.

El artista surcoreano ha participado en diferentes dramas de su país, no obstante, esta serie le ha dado el reconocimiento que se merece. El actor de 30 años respondió algunas preguntas para RPP Noticias, en una rueda prensa, sobre su papel en la serie, el desarrollo de su personaje y qué mensaje nos deja.

De los k-dramas a “El juego del calamar”

Esta producción de Netflix ha hecho que Wi Ha-joon crezca profesionalmente ya que, anteriormente, participó en diferentes k-dramas que lo ayudaron a ser mejor artista y a desenvolverse en otro corte narrativo.

“Tuve que expresar los sentimientos de una manera muy moderada y tuve que expresar muchas emociones a través de los ojos, a través de su tono de voz, así que esa fue una parte difícil”, dijo.

Casi al final de “El juego del calamar”, justo cuando está a punto de descubrir la verdad, fue el hermano del detective Joon-ho quien le dispara y termina cayendo al mar. Esta escena fue difícil para él ya que le tiene miedo al agua.

“Tengo un miedo muy fuerte al agua, así que cuando me estaba preparando para bucear, todos los instructores estaban buceando conmigo. Tuve que llevar varias lecciones de natación para poder superar el miedo, había un buen entrenador que me ayudaba y me ayudaba cuando era necesario para poder terminar la escena con seguridad”, agregó.

¿El detective tendrá su historia en “El juego del calamar 2”?

El fin de la primera temporada de la serie de Netflix quedó inconclusa. Nadie sabe si el juego continúa, si el detective está vivo, qué pasó con el dinero, qué hacen con los cuerpos, y más. Son muchas preguntas por resolver, pero para Wi Ha-joon, hay algo en particular que le gustaría ver en una posible temporada 2.

“Personalmente, también me muero por saber qué le sucederá a mi personaje y si se produce la temporada 2, realmente me gustaría ver algunas historias sobre mi personaje: aprendiendo más sobre lo que le sucedió a su hermano, por qué su hermano se convirtió en el líder, lo que le sucedió y lo que lo llevó a este punto”, contó.

El mensaje que nos deja "El juego de las canicas"

Las grabaciones de la serie fueron exhaustas. Muchas horas de trabajo, dedicación, maquillaje, aprenderse el guion, sin embargo, para Wi Ha-joon, todo eso vale la pena a la hora del resultado.

Para el artista, su episodio favorito fue el capítulo 6 donde los actores participan en “El juego de las canicas”. “Hubo muchas escenas emotivas en ese episodio, detecta también el deseo y la naturaleza de las personas que son (los personajes), que están en la encrucijada y que necesitan tomar una decisión en algún momento”, comentó.

Este capítulo de “El juego del calamar” fue una enseñanza para Wi Han-joo, y, a pesar de que no participó en esa competencia, ver cómo sus compañeros lo interpretaron, “le rompió el corazón”.

