La serie "El señor de los cielos" llegó a Netflix y nadie pudo negar su popularidad en la plataforma. Es protagonizado por Rafael Amaya, quien se puso en la piel de Aurelio Casillas, el capo de la droga más estratega e inteligente de México.

Esta producción de Telemundo que tiene siete temporadas -y se especula que tendrá una octava- cuenta la historia de este narcotraficante que se ganó un lugar en los cárteles por ser el puente para pasar el 'oro blanco' desde su país hacia Estados Unidos.

Sin embargo, ¿existió verdaderamente Aurelio Casillas? ¿Está inspirado en algún narco de México? ¿Cuál es la historia real de "El señor de los cielos"? Aquí te lo contamos.

¿Quién es "El señor de los cielos" en la vida real?

El narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes sirvió de inspiración para la serie “El señor de los cielos”. Él controlaba el ‘Cártel de Juárez’ y se consideraba el líder de las operaciones en América del Norte, tanto así que recibió el apodo del ‘Rey del oro blanco’ por la coca y durante su época, era muy respetado por los cárteles más representativos del país azteca: Juárez, Golfo, Sinaloa y Tijuana.

Después de que murió Pablo Escobar en Colombia, el cártel de Amado Carrillo se convirtió en el principal proveedor de cocaína. A diferencia del ‘Patrón’, Carrillo se mantenía en perfil bajo y eso llevó a que dominara el negocio.

El narcotraficante corrompió a muchas autoridades, pero el que más llamó la atención fue el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. ¿Por qué? Porque tenía fama de inquebrantable, hasta lo condecoraron por hacerle frente a la lucha contra la droga en México.

No obstante, dos meses antes de que muriera Amado Carrillo, se conoció que trabajaba para el narco. De acuerdo con los informes de la DEA, Carrillo ganaba de alrededor de 300 millones de dólares semanal y el 1% de esa cantidad servía para pagar los sobornos.

¿Por qué le decían "El señor de los cielos"?

Amado Carrillo era buscado por la policía y por la DEA, pero era muy escurridizo, así que no era fácil atraparlo. Se le conocía como "El señor de los cielos" debido a la gran flota de aviones (Boeing 727) y avionetas que tenía, este transporte le sirvió para poder pasar la droga de México a Estados Unidos y sabía cómo hacer para que los radares no lograran fijarlo como punto.

¿Cómo murió Amado Carrillo?

Seis años tuvo que pasar para que Amado Carrillo estuviera en la cima del narcotráfico. Era discreto con su estilo de vida y pasaba inadvertido por las autoridades, eso era diferente a los capos de la época quienes se vanagloriaban de sus riquezas.

No obstante, después de que escapara del atentado en su contra el 24 de noviembre de 1993, "El señor de los cielos" estuvo en la mira de las autoridades. Carrillo tenía dos órdenes de aprehensión en su contra por delitos conta la salud y estaba involucrado en 26 investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.

Como ya tenía una imagen suya y era reconocible, en 1997 llegó a la clínica Santa Mónica, una de las más exclusivas de Polanco en la Ciudad de México, para realizarse una cirugía plástica. La operación estaba a cargo del reconocido médico Ricardo Reyes.

En medio de la intervención, Amado Carrillo falleció debido a “la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico", es decir, era alérgico a este medicamento, según el informe de la autopsia de ese entonces.

Una semana después de su muerte su cuerpo fue mostrado públicamente. Estaba vestido con un traje azul y camisa blanca, pero un detalle despertó las sospechas de que era un doble. El cadáver tenía aún el bigote negro que Amado solía llevar.

José Luis Rodríguez "El Chiquilín" fue el primer sospechoso ya que trabajaba para el capo del ‘Cártel de Juárez’ y no lo volvieron. Si bien se pidieron estudios para saber la verdadera identidad, no encontraron resultados fehacientes de que se tratada verdaderamente de Amado Carrillo. Actualmente, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no tiene pruebas de la muerte del capo. Hasta se tejieron versiones de que está en el programa de Protección a Testigos de la DEA.

Sin embargo, cuatro meses después de la muerte de "El señor de los cielos", los médicos que participaron en la cirugía fueron torturados y asesinados, la policía encontró los cuerpos en cilindros con cemento.

