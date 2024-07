Netflix lanza el tráiler de 'LaLiga: más allá del gol', la cara más desconocida del fútbol español

Netflix presentó un breve adelanto de LaLiga: Más allá del gol, una serie documental sobre el fútbol en España que se adentra en las entrañas de la competición para mostrar la cara más privada y desconocida de sus protagonistas.

"He vivido muchas cosas que nadie las merece, pero me siento orgulloso de no pasar esa línea", se sincera ante la cámara el delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata para explicar algunos momentos dolorosos de su trayectoria y que lo llevó a vestir las camisetas de los dos grandes equipos de la capital española.

Ese primer plano es una constante del documental de Netflix, producido por Morena Films, que a lo largo de una temporada entera ha seguido de cerca la evolución de la competición y de los clubes a través de algunos protagonistas.

"Queríamos buenas historias y en la Liga española lo hemos encontrado con un acceso exclusivo, sincero y auténtico", declara Álvaro Díaz, director de contenidos de no ficción de la plataforma.



Más allá del fútbol

Más allá del simple resultado, el objetivo del documental es reflejar que LaLiga es más que fútbol y que la pasión y la emoción se vive en el terreno de juego, en las gradas y también en los despachos.



Como ejemplo Víctor Orta, el director deportivo del Sevilla, que ha gestionado 20 mil perfiles de jugadores en siete temporadas. El documental también muestra el lado doloroso que conlleva el cese de un entrenador (José Luis Mendilibar) o en el lado opuesto, la alegría por el regreso a casa de un jugador como Sergio Ramos.



"Nuestro objetivo es contar historias y hay muchas formas de contar esas historias. Nosotros hemos tratado de ser cercanos y adentrarnos en la parte más desconocida de la competición. Y lo agradecemos porque es la primera vez que una de las grandes Ligas se atreve a afrontar una serie como esta", dijo Alex Martínez Roig, productor de Morena Films.

Iker Casillas, exportero del Real Madrid, asegura que una serie documental como ésta era "necesaria porque abre las puertas de LaLiga".

"Yo no sabía de pequeño las cosas que hay en un vestuario y esta serie te hace estar más cerca de un club. Es bonito ver cómo se vive y cómo afrontan los jugadores un partido importante, cómo se concentran o conocer sus inquietudes. Es una manera de poder acercar el fútbol a la gente para que vean que no es solo llegar al partido y jugar once contra once", comenta.



LaLiga: Más allá del gol, se estrenará el 15 de julio.

