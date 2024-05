"Me voy con una sonrisa": Flavia Laos es la novena eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

Evidentemente conmovida, la actriz y cantante Flavia Laos se convirtió en la novena eliminada del reality gastronómico El Gran Chef Famosos: El Restaurante, durante la noche de eliminación del último sábado. Sus ahora excompañeros de competencia, Mathías Brivio, Juan Carlos Rey de Castro y Lita Pezo, lograron avanzar a la siguiente ronda.



En esta gala, además de los jueces Nelly Rossinelli y Giacomo Boccio, estuvo la chef Patricia Chong, quien presentó el primer plato: el jacao, un bocadillo chino a base de langostinos con verduras envuelto en una masa. Para este plato, la cocción se debía hacer en una vaporera de bambú.



A pesar de ser una preparación complicada, Flavia Laos terminó primero y hasta tuvo tiempo de ayudar a sus compañeros y comer naranjas. Sin embargo, en el segundo reto, que consistía en preparar chancho cruyoc con arroz blanco, la ex chica reality no logró salvarse y tuvo que abandonar el programa.

¿Qué dijo Flavia Laos tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos?

“Me voy, pero me voy con una sonrisa, porque realmente siento que he aprendido mucho aquí. He aprendido de cada uno de mis compañeros, aunque hayan sido un poco duros o muy duros conmigo. El Gran Chef me cambió la vida”, comentó Flavia Laos. "Quizás no me dedique a la cocina profesional, pero sí tengo que admitir que le he agarrado un cariño especial a la cocina".



Posteriormente, a través de sus redes sociales, Laos agradeció al público por acompañarla en esta etapa en la cocina. "Es muy importante saber reírse de uno mismo, así nos aceptamos con nuestras virtudes y defectos. Esa es mi clave para mantenerme siempre relajada, y eso me ayuda a fortalecerme, haciendo menos sensibles las críticas de los demás", agregó.

Es muy importante saber reírse de uno mismo así nos aceptamos con nuestras virtudes y defectos, es mi clave para mantenerme siempre relajada y eso me ayuda a fortalecer, haciendo menos sensible las opiniones o críticas de los demás, espero haberles podido trasmitir este mensaje…

¿Quienes son los participantes de la octava temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de la octava temporada de El Gran Chef Famosos, los seguidores del espacio esperaban conocer a los nuevos participantes. En el video promocional, José Peláez aseguró que en la siguiente edición se incluirán tres ideas innovadoras que desafiarán al jurado y sorprenderán a la audiencia.



Entre los famosos confirmados para la nueva temporada del reality están Yaco Eskenazi, conocido como el capitán histórico de Esto es Guerra, y la modelo Ivana Yturbe, esposa del futbolista Beto da Silva. También participarán el cantante Jonatan Rojas, el actor José Miguel Argüelles, la bailarina Brenda Carvalho y la periodista Karina Borrero.

