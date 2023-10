¿'Lupin' tendrá temporada 4? Esto dijo el cocreador de la serie francesa de Netflix

La serie original de Netflix Lupin se ha convertido en la más vista durante las últimas semanas ya que estrenó su tercera temporada. Después de dos años, la plataforma lanzó la continuación sobre la historia de Assane Diop, protagonizado por Omar Sy, donde vimos un poco más de su niñez y cómo trata de poner a salvo a su familia.

Sin embargo, luego de que los fanáticos terminaran de ver los siete capítulos, se preguntaron si habrá una temporada 4.

¿Lupin tendrá temporada 4 en Netflix?

El final de la tercera temporada termina con Arsane Diop en la cárcel. Él recibe una carta de su compañero de celda y se trata de su mayor enemigo, el señor Humbert Pellegrini, interpretado por Hervé Pierre. Como se recuerda, Diop fue el responsable de que terminara en prisión por lo que el don le da un libro donde le quiere decir que ha sido traicionado por alguien de su familia.

Tras este fin de Lupin 3 y la insistencia de los fans por una temporada 4, el cocreador y guionista George Kay, reveló que "estas series están pensadas específicamente para durar mucho tiempo. La pequeña preocupación de quedarse sin lugares increíbles en París para robar no es el problema. Es simplemente asegurarse de tener esas relaciones centrales para seguir explorando", dijo para RadioTimes.

No obstante, aún Netflix no se ha comunicado con el equipo por lo que el cocreador comenzó a hacerse preguntas: "¿Assane se reunirá con Claire y Raoul? ¿Podrá tomar el mando de su vida personal? Esas relaciones son realmente fuertes y eso puede continuar. La única manera de saberlo con seguridad es cuando Netflix decida seguir adelante, pero toda la arquitectura está ahí para hacerlo", agregó.

Lupin y el racismo

La historia tiene como protagonista a Assane, interpretado por Omar Sy, admirador de Arsène Lupin, un personaje famoso en el imaginario francés creado por Maurice Leblanc en 1905, y que busca vengarse del poderoso Hubert Pellegrini, quien incriminó a su padre Babakar por el robo de un collar de diamantes.

Además de las aventuras de Assane, la serie toca temas como el racismo. Su protagonista Omar Sy contó su experiencia personal.

“En donde yo crecí, éramos la primera familia negra. Nunca viví cosas graves, pero sí pequeñas cosas. Por ejemplo, la gente me tocaba todo el tiempo el pelo, no es algo malo o con mala intención, pero te muestra que eres distinto. Para mí, es una forma de discriminación, de mostrarte desde muy joven que eres diferente. Para un niño, esta situación, cambia la forma en que ve al mundo y en cómo se ve a sí mismo. Creo que por eso soy muy consciente de la forma en que me ven los demás. Tal vez por eso soy actor”, mencionó a RPP Noticias en 2021.

Elenco de Lupin

1. Omar Sy como Assane Diop

2. Ludivine Sagnier como Claire

3. Etan Simon como Raoul

4. Soufiane Guerrab como el detective Youssef Guedira

5. Shirine Boutella como la teniente Sofia Belkacem

6. Naky Sy Savane como la madre de Assane

7. Hervé Pierre como Hubert Pellegrini