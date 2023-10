Netflix obtiene los derechos de 'Black Barbie', el documental de la primera muñeca afrodescendiente

La plataforma de streaming Netflix y la productora Shondaland anunciaron la adquisición del documental Black Barbie: A Documentary, una propuesta que aborda la historia de la primera muñeca Barbie afrodescendiente.

De acuerdo con un comunicado de Netflix, el documental ofrece una perspectiva única a través de las historias de tres "carismáticas mujeres". Ellas fueron trabajadoras de Mattel y desempeñaron un papel fundamental en la creación y lanzamiento de la primera Barbie afrodescendiente en 1980.

"Black Barbie celebra el impacto trascendental que tres mujeres afrodescendientes tuvieron en la evolución de la marca Barbie tal y como la conocemos", se detalla en el comunicado.

El gigante del streaming añade que el proyecto no solo examina la importancia de la representación en la cultura de masas, sino también cómo las muñecas pueden ser cruciales para la formación de la identidad y la imaginación de generaciones de niñas.

El documental fue dirigido por Lagueria Davis, quien ha trabajado en proyectos como 1 in 3 (2010) y la serie The Exchange (2017). Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, el documental tuvo un pequeño adelanto durante el festival cultural SXSW 2023 en Austin, Texas, Estados Unidos.

En sus declaraciones, Lagueria Davis expresó su emoción al contar la historia de Black Barbie y cómo este proyecto es un homenaje personal a sus tías Beulah Mae Mitchell, Kitty Black Perkins y Stacey McBride Irby, quienes desempeñaron un papel crucial en la creación de esta icónica muñeca.

La adquisición de Netflix y Shondaland de este documental se produce tras el éxito en la pantalla grande de la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, que superó la marca de los mil millones de dólares en la taquilla internacional, estableciendo un hito importante en la industria cinematográfica.