Tráiler oficial de 'Merlina 2' confirma el regreso de la directora Weems y más sorpresas [VIDEO]

Larissa Weems (Gwendoline Christie), exdirectora de la Academia Nevermore, uno de los personajes más queridos de Merlina, regresa. Como se recuerda, la última vez que vimos a Weems fue cuando estaba echando espuma por la boca, sufriendo una muerte dolorosa tras ser envenenada por Marilyn Thornhill (Christina Ricci).

De acuerdo con el tráiler oficial de la segunda parte de la temporada 2 de la serie de Netflix, Weems vuelve impecablemente vestida, en la forma de la nueva guía espiritual de Merlina Addams. “¡Sorpresa!”, se le escucha decir.

En el evento Tudum de la plataforma, Gwendoline Christie se mostró feliz de regresar a la historia. “Me emocionó muchísimo volver a trabajar con este maravilloso elenco, la magnífica Jenna Ortega y el resto de nuestro brillante elenco. Sentí que regresaba a un grupo de amigos que están en la cima de su carrera. Es un placer enorme para mí formar parte de este mundo emocional, de este mundo imaginativo, e interpretar a Larissa Weems, a quien adoro profundamente y en quien pensé mucho para darle vida”, dijo.

Mira el tráiler oficial de la segunda parte de 'Merlina 2'

¿Qué veremos en la segunda parte de 'Merlina 2'?

Como se recuerda, Merlina Addams no ha tenido un guía espiritual desde que perdió el acceso a su antiguo asesor espectral Goody Addams (también interpretada por Jenna Ortega). La protagonista no es del tipo que admite que necesita ayuda, pero claramente, después de los eventos del final de la temporada 2, parte 1, que la dejaron en coma, puede usar todo el consejo que pueda obtener.

Como puede ver en el tráiler, la hija mayor de los Addams se enfrentará a Tyler Galpin (Hunter Doohan), descubrir por qué sus poderes fallan repentinamente. Entonces, es una vista bienvenida, al menos para la audiencia, ver el rostro brillante de Weems en el momento en que Merlina abre los ojos.

“Cuando entramos en la sala de guionistas, estábamos decididos a traer de vuelta a Gwen”, dice el cocreador y showrunner Miles Millar. “El público se ha enamorado de la relación Wednesday-Weems… así que la traemos de vuelta en la segunda mitad de la temporada de una manera muy especial, tan confrontativa como deliciosa”.

Otra cosa que nos muestra el tráiler fue que Enid (Emma Myers) ni siquiera puede ver a Weems, quien solo se revela a Merlina.