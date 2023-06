¡Es oficial! 'Besos, Kitty' tendrá segunda temporada en Netflix

Tras el éxito de “A todos los chicos de los que me enamoré”, Netflix lanzó la primera parte de “Besos, Kitty”, el spin-off de la trilogía. Esta comedia romántica llegó a la plataforma el 18 de mayo y, gracias a su público, se renovó para una segunda temporada.

Esta historia sigue a Kitty Covey, la hermana menor de Lara Jean, quien se autodenomina cupido después de haber unido a Lara con Peter Kavinsky. Pero esta vez, lo hará con ella misma al reencontrarse con su novio en Corea del Sur.

En sus primeros días de estreno, “Besos, Kitty” ocupó el primer puesto en las series más vistas de Netflix. Ante el anuncio de la segunda temporada, se espera que el elenco conformado por Choi Min Young como Dae, Gia Kim como Yuri Han, Sang Heon Lee como Min Ho, Anthony Keyvan como Q, Théo Augier como Florian, Yunjin Kim como la directora, Peter Thurnwald como el profesor Alex y Michael K. Lee como el maestro Lee; regresen para continuar con la historia.

Esta nueva producción también estará basada en las novelas de Jenny Han. Además, ejercerá como showrunner junto a Sascha Rothchild. Ambos serán productores ejecutivos en colaboración con Matt Kaplan.

Sabíamos que el destino de Kitty no podía quedarse así, por eso la segunda temporada de 'Besos, Kitty' está confirmada. 💋✨ pic.twitter.com/7xfIV3lhin — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 14, 2023

Autora de la saga no descarta trabajar en más libros

“A todos los chicos: Para siempre” es la última entrega cinematográfica de la trilogía basada en los exitosos libros de Jenny Han. Entre el 2014 y el 2017, la escritora estadounidense de ascendencia asiática revolucionó la literatura juvenil con la historia de Lara Jean, quien se ha convertido en un nuevo referente para las comedias románticas con su salto al cine.

De 40 años y una trayectoria en publicaciones para la audiencia juvenil en infantil, Jenny Han volcó gran parte de su herencia coreana en la vida ficticia de su personaje más famosos. Si bien nunca esperó que se convirtiera en un fenómeno, siempre tuvo en cuenta que sería una gran película si llegaba la oportunidad, pero la más “encantadora sorpresa” fue la recepción que obtuvo.

La autora de la saga conversó con RPP Noticias a inicios de 2021 sobre el cierre para su protagonista en “A todos los chicos de los que me enamoré”, que estrenó el 13 de febrero de ese año en Netflix. “Dejamos a Lara Jean en buenos términos, las historias son esperanzadoras y optimistas. Como la creadora, pienso que estos personajes continúan viviendo sus vidas y siguen adelante, pero (ya no) estoy escribiéndolo”, cuenta.

¿Veremos a Lara Jean en más libros o películas? “¡Nunca se sabe!”, comentó Jenny Han entre risas. “A todos los chicos: Para siempre” puede que ofrezca un final definitivo para la joven y su historia de amor, pero muchos espectadores estarán ansiosos por ver su vida en la universidad. Por ahora, no puede afirmar o negar que esto vaya a suceder pronto.

“Siempre digo ‘nunca digas nunca’, porque no me gusta limitarme a mí misma como narradora. Creo que me sentí muy inspirada a hacer algo y fue muy emocionante, porque tienes que vivir con esa historia por un buen tiempo”, reveló a RPP Noticias sobre la posibilidad de continuar su saga literaria.