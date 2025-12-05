¡Histórico! Netflix confirma millonaria compra de Warner Bros., HBO Max, DC y sus estudios de cine y TV

Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron este viernes un acuerdo mediante el cual el gigante del streaming adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, así como los servicios HBO Max y HBO. De acuerdo con un comunicado difundido por Variety, ambas compañías detallaron que la operación tiene un valor de aproximadamente 82.7 mil millones de dólares. La negociación se concretó luego de semanas de competencia con Paramount Skydance y Comcast, y se confirmó luego de que Netflix ingresara en conversaciones con WBD la noche del jueves.

Netflix indicó que planea "mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y fortalecer sus puntos fuertes", lo que incluye la continuidad de los estrenos cinematográficos. Cabe mencionar que Warner Bros. mantiene contratos vigentes para distribuir sus películas en salas de cine hasta 2029.

En esta etapa inicial, Netflix prevé conservar HBO Max como un servicio independiente y, al mismo tiempo, incorporar contenido de HBO y HBO Max a su catálogo. "Al agregar las amplias bibliotecas de cine y TV, además de la programación de HBO y HBO Max, los suscriptores de Netflix tendrán aún más títulos de alta calidad para elegir", señaló la empresa en el documento.

Detalles del acuerdo y proceso de cierre

Según ambas compañías, el cierre del acuerdo está previsto para dentro de 12 a 18 meses, luego de que se complete la separación de la división de canales de televisión de WBD, conocida como Discovery Global, programada para el tercer trimestre de 2026. El acuerdo obtuvo la aprobación unánime de los directorios de Netflix y Warner Bros. Discovery.

Ambas compañías coincidieron que esta unión "combina la innovación, el alcance global y el servicio de streaming líder de Netflix con el legado de un siglo de narración de primer nivel de Warner Bros.", integrando franquicias como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz y el universo DC al catálogo de títulos como Wednesday, Money Heist, Bridgerton y Extraction.



Reacciones de los directivos

El anuncio no precisó el rol futuro de David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, quien estaba previsto como líder de la división independiente de Warner Bros.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, dijo que unir ambas bibliotecas permitirá "darle al público más de lo que ama". Greg Peters, codirector ejecutivo, mencionó que Warner Bros. ha marcado la industria por más de cien años y que el alcance global de Netflix permitirá llevar esas historias a una audiencia más amplia.

Por su parte, Zaslav afirmó que este acuerdo "trae a más personas el entretenimiento que más les gusta ver" y garantiza que las historias de Warner Bros. continúen llegando al público por generaciones.