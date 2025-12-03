Netflix lanza el tráiler oficial de la quinta temporada de 'Emily en París'

Netflix presentó el tráiler oficial de la quinta temporada de Emily en París, cuyo estreno en la plataforma está programado para el 18 de diciembre. Ese día se publicarán los 10 episodios que conforman esta nueva entrega.

Todos los episodios de la temporada 5 de Emily en París se estrenarán el 18 de diciembre de 2025.Fuente: Netflix

¿De qué trata la quinta temporada de Emily en París?

Según la sinopsis oficial, Emily inicia una nueva etapa profesional al asumir como directora de Agence Grateau Roma. En medio de esta transición, deberá afrontar retos laborales y sentimentales mientras intenta adaptarse a su vida en una nueva ciudad. Sin embargo, cuando un proyecto laboral toma un rumbo inesperado, las consecuencias provocan un quiebre emocional y afectan su trayectoria.

Buscando estabilidad, Emily vuelve a apoyarse en su estilo de vida francés, hasta que un secreto importante pone en riesgo una de sus relaciones más cercanas. Enfrentar estos desafíos con sinceridad la llevará a encontrar mayor claridad y vínculos más sólidos, preparándola para nuevas oportunidades.

Netflix reveló el tráiler oficial, el arte principal y nuevas fotos de la esperada quinta temporada de Emily en París.Fuente: Netflix

Créditos y actores de la quinta temporada de Emily en París

La quinta temporada de Emily en París fue escrita y producida por Darren Star. También participan como productores ejecutivos Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy.

El elenco principal está encabezado por Lily Collins como Emily Cooper, junto a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque.

La producción está a cargo de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media.