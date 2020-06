La tercera temporada de "Dark" se estrena este 27 de junio. | Fuente: Netflix

Este sábado 27 de junio, Netflix estrenará la tercera temporada de “Dark”, la aclamada serie alemana que ha ganado popularidad desde su estreno en el 2017.

Con una trama que involucra viajes en el tiempo, conspiraciones de varias familias y el cuestionamiento sobre el libre albedrío, la producción ofrece más preguntas que respuestas. Por ello, sus seguidores esperan que la última entrega resuelva sus dudas (o algunas de ellas) cuando se liberen los nuevos episodios.

Este 27 de junio, fecha del inicio del apocalipsis según la ficción, se estrena la temporada 3 de "Dark" en Latinoamérica. Pero el horario será distinto en cada país, por lo que en algunos lugares estará disponible antes.



"DARK 3": HORA DEL ESTRENO

¿A qué hora se liberan los nuevos capítulos de la serie de Netflix en Latinoamérica?

Perú, Colombia, México y Ecuador: 27 de junio, a las 3 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 27 de junio, a las 4 a.m.

Argentina: 27 de junio, a las 5 a.m.

Mientras que en España llegarán recién a las 10 a.m.

¿DE QUÉ SE TRATA?

"Dark", estrenada en 2017, combina el thriller con la ciencia ficción. La serie se enfoca en cuatro familias involucradas en misteriosos viajes en el tiempo, a lo largo de tres generaciones, que darán pie al apocalipsis. El destino y libedrío son algunos de los temas que aborda. La primera temporada contó con 10 episodios y la segunda ocho. La última entrega también contará con 8 capítulos.

En el elenco de la ficción destacan Louis Hofmann como Jonas Kahnwald, Maja Schöne como su madre Hannah, Lisa Vicari como Martha Nielsen, Sandra Borgmann como Elisabeth Doppler y Karoline Eichhorn como Charlotte Doppler.

¿CÓMO ENTENDER LA SERIE?

Netflix lanzó una web dedicada especialmente a "Dark" para que los fanáticos y curiosos no se pierdan en la trama. Se divide en tres categorías: “Quién”, donde encontraremos a los personajes; en el “Qué” se ven los sucesos más destacados y en el “Cuándo”, los hilos para unir la historia.

Esta página web ayudará a todos los interesados en el drama a recordar los sitios, tiempos, nombres, lugares y entender cómo se relacionan entre ellos. Si aún no han visto la serie, tienes menos de 24 horas para ponerte al día.