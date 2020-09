RPP Noticias conversó con Millie Bobby Brown sobre la cinta "Enola Holmes" que se estrena en Netflix. | Fuente: Netflix

Aunque no es un recuento histórico, "Enola Holmes" trata de retratar (a su manera) la Inglaterra de 1884, un tiempo en el que la sociedad veía a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. RPP Noticias conversó con tres de sus protagonistas, quienes comentaron detalles de la película que trae de regreso el mundo de Sherlock Holmes, desde una visión más joven y femenina, pero igual de intuitiva y sagaz.

En la cinta de Netflix, Enola es la hermana menor de Sherlock y de Mycroft Holes, interpretados respectivamente por Henry Cavill y Sam Claflin. La desaparición de su madre (Helena Boham Carter) lleva a Enola a encontrar su camino.

Para MIllie Boby Brown, quien saltó a la fama como Eleven en "Stranger Things", la película no solo marca su primer protagónico en el cine, sino su primer trabajo como productora.

“No es como si quisiera ser parte de todo, quería ser parte del proceso de escritura […] Este es el mejor papel para mí en lo que respecta a un crédito de producción. Y creo que fue importante para mí explorar cosas nuevas. Me encanta probar cosas nuevas que siempre he querido hacer”, menciona en una videollamada a propósito del filme de Netflix que se estrena el 23 de septiembre.





LUCHA POR LA IGUALDAD

Entre los temas principales de "Enola Holmes" están el empoderamiento femenino, la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres en medio de una sociedad visiblemente machista. El elenco está integrado mayoritariamente por mujeres en roles importantes; pero también se ve la presencia femenina detrás de cámaras.

Millie Bobby Brown sostiene que “al hacer esta película, tuvimos mujeres increíbles en nuestro equipo”. “Estoy tratando de seguir adelante y dije que es muy importante para nosotros tener mujeres trabajando en esta industria porque tenemos historias que queremos contar”, contó.

Como se supo recientemente, los premios Oscar modificarán su reglamento para exigir que las candidatas a Mejor Película cumplan con unos requisitos mínimos de inclusión y de diversidad racial, aplicados desde el 2024. Helena Boham Carter contó que para ella la igualdad de oportunidades en la industria del cine es importante.

“Estoy a favor de la igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres, mujeres y otros géneros, ya que ahora sabemos que no es solo binario”, dijo.

Pese a ser un filme de corte juvenil, Louis Partridge, quien da vida en la cinta al Lord Tewksbury, subraya que se abordan temas "asombrosos" para cualquier edad.

"Es importante que incluya estos mensajes. [...] Hay mucho ocurriendo a la vez en el mundo que es presentado. Es importante ser parte de proyectos que cuestionan los estereotipos y las intervenciones", precisa.

DE "FLEABAG" A "ENOLA HOLMES"



Harry Bradbeer, cineasta a cargo de la cinta de Netflix, también es conocido por haber dirigir las series "Fleabag" y "Killing Eve". En este nuevo proyecto, además, trae de regreso un recurso que pudimos observar en la serie protagonizada por Phoebe Waller-Bridge: la ruptura de la cuarta pared.

Tras leer el guion, encontró algo particular en la menor del clan Holmes. "Ella no tenía a nadie más con quien hablar, nos tenía a nosotros. Y eso me pareció una fuerte razón para continuar con ese enfoque de que también seríamos parte del viaje. Las personas de su edad se sentirían como si fueran parte de la toma de decisiones", explica.

"Enola Holmes" está basada en el primer libro de la saga de Nancy Springer y a Bradbeer le entusiasma la idea de que la película sea el punto de inicio de una nueva franquicia.



"Sería muy emocionante y me alegro de que tanta gente me esté haciendo esta pregunta que realmente me hace feliz. Gracias", admite contento. ¿Será el inicio de más cintas protagonizadas por Millie Bobby Brown?