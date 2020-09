"El juicio de los 7 de Chicago" estrenó su primer tráiler. | Fuente: Netflix

La nueva película de Netflix, "El juicio de los 7 de Chicago", estrenó su primer tráiler. La cinta,con las actuaciones de Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen, está basada en hechos reales.

Plasma lo que debía ser una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968, que terminó siendo un violento enfrentamiento con la policía y la Guardia Nacional.

Los organizadores de la protesta -Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale- fueron acusados de conspirar para incitar disturbios, y el juicio que afrontaron fue uno de los más importantes de la historia de EE.UU.

El elenco de "El juicio de los 7 de Chicago", que se estrenará el 16 de octubre en Netflix, está compuesto por Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, entre otros.

La cinta fue escrita y dirigida por el ganador al Oscar y al Premio Emmy, Aaron Sorkin.

CANCELACIONES DE NETFLIX

"Altered Carbon" se sumó hace poco a la lista de series canceladas por Netflix en agosto, entre las que destacan "The Society" y “I Am Not Okay With This" debido a las "circunstancias creadas por la COVID-19", según dijeron en un comunicado.

Christopher Keyser, creador de "The Society", dijo que la noticia les resultó "muy molesta y abrupta". Poco despué empezó una cadena, en redes sociales, para salvar la ficción; pero él lo ve improbable dado que la plataforma streaming es dueña y produce el show. "No estoy en completo control", indicó al portal Variety.

Netflix también anunció que canceló otras series como "El mundo oculto de Sabrina" y "Dead to Me". (Con información de Europa Press)