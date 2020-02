Noah Schnapp y Millie Bobby Brown tienen una cercana amistad desde que se conocieron en el set de "Stranger Things". | Fuente: Instagram

Millie Bobby Brown está de cumpleaños. La joven actriz recibe hoy los 16 años, y uno de sus más cercanos amigos, Noah Schnapp, le envió un saludo muy especial que emocionó a los fanáticos de "Stranger Things". Se recuerda que ambos son compañeros de reparto en la serie de Netflix, donde se conocieron cuando eran pequeños.

“Feliz cumpleaños a ella. Gracias por estar a mi lado desde el principio de todo. Eres tan talentosa, buena, graciosa e inteligente que no quisiera que otra niña sea mi mejor amiga”, escribió el intérprete de Will en "Stranger Things" para su amiga Millie.

En esa misma línea, Noah Schnapp recordó los tiempos cuando la popular “Eleven” y él pasaban tiempo juntos en el rodaje de la primera temporada de la famosa serie de Netflix. En los videos compartidos en Instagram por el actor de 15 años aparecen él y Millie Bobby Brown jugando con un cepillo de cabello.

Por otro lado, en el segundo clip que Noah llama "diarios de ‘Stranger Things’", también aparecen Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin, quienes también protagonizan la ficción. Los actores lucen una apariencia más infantil, y la artista, de ahora 16 años, ya no lleva el cabello corto como en ese entonces, cuando tuvo que raparse la cabeza para interpretar a la niña con poderes.

“Desde que nos conocimos y tuvimos que rehacer nuestras escenas 800 veces porque no parábamos de reír, siempre has apoyado. Me sorprendes todos los días por el talento que tienes. Sigue siendo loca y más allá de rara”, finalizó.

CUARTA TEMPORADA DE “STRANGER THINGS”

Según los eventos finales de la tercera temporada, él se habría sacrificado para salvar el pueblo de la creación de los rusos infiltrados, y dejó una carta de despedida para Eleven. Sin embargo, el pasado 14 de febrero, Netflix publicó un video donde se confirma que Jim Hopper (David Harbour) está vivo en "Stranger Things".