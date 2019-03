Oscar Isaac y Ben Affleck protagonizan la cinta "Triple Frontier". | Fuente: Netflix

Su mismo director J.C. Chandor llama a "Triple Frontier" la película que "se rehusó a morir". Desde el 2010, se venía hablando de ella y, con los años, no solo cambió de director [en un inicio Kathryn Bigelow] y productora [de Paramount Pictures a Netflix] sino de elenco. Los nombres de Tom Hanks, Johnny Depp y Will Smith estuvieron alguna vez asociados al filme de acción que, finalmente, hoy se estrenó en la plataforma de streaming.

"La prensa ha seguido esta cinta porque ha estado asociada a personas de alto perfil. Si ves otras películas, atraviesan por historias loquísimas; pero esta fue a un nivel épico", subraya J.C. Chandor en entrevista telefónica con RPP Noticias y otros medios de la región. Si el proyecto salió adelante, fue porque se encontró al grupo correcto de personas que incluyó a Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Charlie Hunnam y Garrett Hedlund como protagonistas.

"Este grupo de actores llegó por las razones correctas, en diferentes momentos de sus carreras y no iban a renunciar hasta que la termináramos", agregó el realizador de "Triple Frontier". El filme podría ser una típica historia de robos (al estilo de "La gran estafa"), solo que los atracadores son ex operativo de las fuerzas especiales de EE.UU. y no planean asaltar un casino sino a un poderoso narco en medio de la selva latinoamericana.





"Triple Frontier", una cinta de robos y acción, ya se estrenó en Netflix. | Fuente: Netflix

LA LUCHA POR HACER LO CORRECTO

El grupo ─Ben Affleck y compañía─ piensa que hará lo correcto al acabar con el narcotraficante Lorea y, de paso, conseguir algo bueno para ellos mismos (dividirse su fortuna de US$ 75 millones). El productor Charles 'Chuck' Roven lo ve como una historia humana de advertencia. "Te das cuenta de que las buenas razones pueden convertirse en las malas razones mientras vas tratando de entenderlo", comenta a propósito de las elecciones morales que deberan hacer los protagonistas. "Ciertamente los vemos en su día más oscuro. Esta es la manera en la que alguien cae por una trampa", agrega el director J.C. Chandor.

"Triple Frontier", que ya está disponible en Netflix, también recuerda las intervenciones, a lo largo de la historia, de EE.UU. en otros países, en este caso Latinoamérica por la lucha antidrogas. Para el realizador, se debe tener cuidado al intervenir en otros países si "no entiendes por completo los elementos de su cultura". Chandor tiene claro que "está disminuyendo nuestra habilidad para manipular otras culturas".