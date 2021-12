Henry Cavill vuelve a su papel del brujo Geralt en la segunda temporada de "The Witcher". | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Katalin Vermes

Corren nuevos vientos en 'El Continente', ese espacio medieval de bestias y seres mágicos en el que transcurre "The Witcher". La serie de Netflix, que este 17 de diciembre estrena su segunda temporada, vuelve a poner en el protagónico a Henry Cavill, quien durante un encuentro con la prensa conversó con RPP Noticias sobre el desafío de dar vida al brujo Geralt tras una primera entrega que dejó a más de un fan de la saga con la expectativa al tope.

Inspirada en los libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski, y también en los videojuegos que derivaron de estas publicaciones, la producción televisiva sigue los pasos de Geralt de Rivia, un personaje del cual el actor británico buscó ofrecer, en la segunda temporada, "una versión más pegada al libro" a fin de que "el público pueda entender de qué manera ve él el mundo que lo rodea". "En lo personal, batallo constantemente para traer una versión tridimensional entre el libro y los juegos", señaló.

Pero, asimismo, busca "destacar la inteligencia, la habilidad y seguridad del personaje" al mismo tiempo que le dota de un carácter "gruñón y petulante". "Exploro todo esto lo más que puedo en las escenas con Cirilla", dijo Henry Cavill en alusión al personaje interpretado por su colega Freya Allan, a quien Geralt rescata, convirtiéndose en su protector.

Además de Henry Cavill, también Freya Allan vuelve en su papel de Ciri para la temporada 2 de "The Witcher". | Fuente: Netflix

"The Witcher", temporada 2: Geralt, un hermano mayor

Si la primera temporada de "The Witcher" ofrecía una estructura episódica, con continuos saltos en el tiempo, la segunda se decanta por una menos riesgosa que propone dos líneas argumentales: por un lado, con Geralt y Ciri inmersos en una dinámica de maestro y aprendiz; por otro, con Yennefer luchando por su supervivencia. Situaciones que también configuran una nueva fisonomía moral en los personajes, como es el caso del brujo de cabellera blanca.

Según Henry Cavill, su personaje sufrió cambios considerables en esta temporada 2, aunque cierta esencia se mantiene. "Quise mostrar a un Geralt afectuoso. Si quizás no llega a verse como una figura paterna, al menos sí como un hermano mayor. Pero también es estricto; no va a ser súper tierno. Ha llevado una vida muy dura, y Ciri también está a punto de afrontar una vida muy dura", reflexionó.

Ciertamente, Ciri "ya no es una princesa", ya que Geralt ha empezado a entrenarla para convertirla en una bruja poderosa. De ahí que para Cavill fuera importante mantener en su papel "un buen sentido del humor" y a la vez mostrarse "riguroso, intelectual y sabio". "Así que traté de inclinarme hacia eso tanto como fuera posible en su relación con Ciri. A lo largo de la temporada, creo que la relación entre ambos cambia a medida que ella descubre que puede confiar en él", comentó.

"Al principio, duda mucho en abrirse porque guarda sus propios secretos. Los poderes internos de Ciri están aumentando, y es algo que definitivamente preocupa mucho a Geralt. No sabe cuáles son sus poderes, nunca se ha topado con algo así antes, y eso es un problema. Necesita saber quién es ella para que él pueda protegerla", agregó.

¿Henry Cavill en una cinta animada de "The Witcher"?

Entre la primera y segunda temporada de "The Witcher", los fans de la serie pudieron sobrellevar la larga espera de la nueva entrega, producida por el parón en la industria que generó la pandemia, gracias a la película animada "The Witcher: La pesadilla del lobo". Una cinta que al estilo de un anime abordó las aventuras de Vesemir, el mentor de Geralt.

Consultado por RPP Noticias sobre la posibilidad de que forme parte de un futuro proyecto animado como este, Henry Cavill afirmó: "Uno nunca sabe, estoy seguro que hay un montón de planes para expandir este universo, pero uno nunca sabe qué pasara hasta que pasa (risas). Creo que sería una oportunidad muy emocionante y si me la ofrecen ahí estoy".

Algo sí es seguro: la tercera temporada de "The Witcher", según anunció en septiembre pasado la plataforma Netflix. Henry Cavill todavía no ha abandonado su armadura ni su espada.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.