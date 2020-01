Kim Soo Hyun hizo una aparición especial en “Crash Landing on You”, que se emite por Netflix. | Fuente: tvN

Kim Soo Hyun hizo una aparición en forma de cameo en el dorama de Netflix, “Crash Landing on You”, debido a su cercana relación con la guionista Park Ji Eun. Esta última trabajó anteriormente con el actor surcoreano en los dramas “My Love From the Star” y “Producer”.

Hacia el final del episodio emitido el pasado 19 de enero de “Crash Lading on You”, Kim Soo Hyun volvió sorpresivamente a su papel de Won Ryu Hwan, personaje de “Secretly, Greatly”, película del 2013.

De esta forma, el actor surcoreano regresó a interpretar al espía de Corea del Norte, pero esta vez acompañado de otros personajes. Tal como se mostró en el capítulo, Won Ryu Hwan aconseja a los otros cinco agentes norcoreanos de la serie de Netflix.

Desde la experiencia del elenco, Tang Joon Sang publicó una foto grupal en sus historias de Instagram. Entre ellos, Kim Soo Hyun aparece con el traje verde de entrenamiento y el corte hongo para interpretar al personaje.

Kim Soo Hyun hace un divertido cameo en “Crash Landing on You”, serie de Netflix. | Fuente: Instagram

Cabe resaltar que, anteriormente, el popular actor de Corea del Sur había confirmado que tendría una aparición especial en el drama. Por lo que, no fue del todo una sorpresa, pero sí provocó una emoción colectiva entre sus fanáticos que deseaban verlo volver a interpretar al cómico espía.

Entre los actores principales que forman parte del dorama de Netflix se encuentran Hyun Bin, Son Ye-jin, Kim Jung-hyun, Seo Ji-hye. En Corea del Sur, “Crash Landing on You” se emite los sábados y domingos mediante la cadena tvN. En Latinoamérica se puede ver desde la plataforma streaming, teniendo en cuenta que volverá a estrenar episodios desde el 1 de febrero.