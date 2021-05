"Luis Miguel, la serie": Cinco claves del quinto episodio de la segunda temporada | Fuente: Netflix

Las tensiones continúan en el quinto episodio de “Luis Miguel, la serie”, que explora dos etapas de su vida, la de 1994 y 2006, y los contrastes entre su relación con la familia y su proyección como artista.

En su nuevo capítulo llamado “Te extraño", se evidencia que los personajes de Matilde, su abuela, y Patricio Robles, su publicista, hacen movimientos para impactar en la vida del cantante mexicano, para bien o para mal.

A continuación, compartimos los cinco momentos claves de la nueva entrega de de Netflix estrenada el domingo 9 de mayo.

1. La muerte de Hugo

El episodio inicia con la mala noticia de que Hugo, el manager de Luis Miguel, ya no puede hacerle frente al cáncer que lo aqueja porque se encuentra en etapa de metástasis.

Durante el episodio, se observa que Hugo hizo el máximo esfuerzo por hacer que el cantante no se entere de su enfermedad pero al final, ya no pudo seguir guardando el secreto.

En una reunión muy íntima, “Micky” intenta convencer a su mánager de viajar a Nueva York para recibir una atención especializada pero Hugo se niega y aprovecha el momento para confesarle que fue un “privilegio” haberlo visto crecer en su carrera musical.

“Llegué a México en el año 76. Nunca pensé que iba a tener la vida que he tenido. Pero, de todas las sorpresas, la más grande, fuiste vos. Haber hecho lo que hicimos juntos. Tener el privilegio de haberte visto crecer (...) Lo que falta no me toca verlo”, le dijo.

2. El interés de Matilde

La presencia de Matilde incomoda a Luis Miguel desde el inicio del episodio. Más aún cuando ésta confiesa que planea quedarse en México para permanecer cerca del hermano menor del cantante, el pequeño Sergio.

En un paseo por el parque junto a Sergio, Matilde evidencia su interés de permanecer cerca del niño para debilitar la relación de hermanos. Incluso, no tiene mejor idea que preguntarle: “¿No has pensado nunca que quizá Micky no quiere que cantes porque te tiene envidia?”.

Más adelante, en el velorio de Hugo, Matilde amenazaría a Luis Miguel con quitarle la potestad de su hermano menor mostrándole el testamento que dejó Lusito Rey antes de su muerte y que la faculta a quedarse al cuidado de Sergio.

3. A dúo con Frank Sinatra

Luis Miguel se entera que Frank Sinatra está en busca de un talento latino para grabar el álbum "Duets II". Por ello, el cantante viajó a Estados Unidos para conocerlo, no sin antes pasar por una inesperada audición frente al estadounidense.

El episodio muestra que el “Sol de México” habría sido desafiado por el intérprete de “New York, New York” a cantar delante de él, con la ayuda de un piano. Para sorprenderlo, Luis Miguel elige el tema “Te extraño”.

Luego se confirmaría que Frank Sinatra aceptó su participación en el álbum de duetos.

4. Un paso adelante

Enterado del grave estado de salud de Hugo, el publicista Patricio Robles decide aprovechar las circunstancias para convertirse en el intermediario válido del cantante.

Esto solo se confirma cuando, tras la muerte del manager de "Micky", se filtra la noticia del dúo entre Frank Sinatra y Luis Miguel, y Patricio por cuenta propia decide conversar con el representante del artista, logrando que se mantenga la promesa de grabación.

Esto le genera una fuerte discusión con el representante de Luis Miguel. Alex McCluskey, quien lo amenaza con despedirlo.

5. Tensiones entre padre e hija

Este episodio no solo cuenta lo sucedido en 1996 sino también momentos claves del 2006 en los que Michelle, la hija de Luis Miguel, ya más grande, reclama atención de su padre.

Si bien Luis Miguel se venía recuperando de una afección al tímpano, que no le permitía retomar su carrera musical, esto había permitido que tenga un mayor acercamiento con su hija. Sin embargo, ella pensaba que cuando el cantante se recupere, su relación volverá a ser distante.

“Yo sabía que esto iba a pasar. Que cuando volviera a cantar, le iba a valer madres”, dijo Michelle a Mauricio Ambrosi, luego de que este fuera a recogerla de emergencia porque su padre, Luis Miguel, no le contestó el teléfono por estar grabando..

