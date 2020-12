Juanpa Zurita hace el papel de Alex, hermano de Luis Miguel, en la serie de Netflix. | Fuente: Instagram

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, Juanpa Zurita, youtuber y actor que le da vida a Álex, hermano del cantante, reveló pocos detalles de lo que se tratará el desarrollo del biopic del ‘Sol de México’.

A pesar de que no ahondó en el tema, dejó entrever que se sabrá el destino de Marcela Basteri que está desaparecida desde hace muchos años. “Van a recibir la pregunta que quedó pendiente en la temporada 1. Sin duda alguna, se responde, se sabe”, comentó.

Además de confesar que ya acabó de grabar su parte de la segunda temporada de la serie, Zurita agregó que su personaje dará un cambio inesperado tras la muerte de Luisito Rey:

“La temporada 2 es una locura. Álex tiene un cambio gigantesco, Álex cambia bastantantito para la temporada 2, porque con la pérdida del papá y no saber dónde está la mamá, Micky y Álex son lo único que tienen”, continuó.

Asimismo, también habla sobre la relación que tendrá Álex con Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta.

“Se enfrentan a la vida juntos, teniendo un hermano chico y resolviendo las cosas que te arroja el ser un artista de la talla de Luis Miguel. Y tienen momentos muy íntimos y peleas muy fuertes, creo que les va a gustar mucho”, dijo en la entrevista con el periodista de entretenimiento Eden Dorantes.

LOS SECRETOS DE LA SERIE

Hace unas semanas, Diego Boneta sorprendió al revelar detalles inéditos de las grabaciones de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", aclamada producción original que también significó el relanzamiento musical de 'El Sol de México'.

En un video publicado en redes sociales por Netflix, aparece el actor contando anécdotas nunca antes reveladas sobre las filmaciones de la serie. El intérprete contó el trabajo que tuvieron hacer en su dentadura para parecerse a Luis Miguel.

"Después de 7, 8 pruebas, se me ocurrió ir donde mi ortodoncista. La que me puso brackets (cuando era niño). Y le dije: 'Hazme el gap (espacio entre los dientes). A mi dentista se le ocurrió ponerme una resina. La que se usa para los brackets, pero en vez de ser color diente, negra, permanente. La tuve ocho meses, no era algo que me podía quitar", dijo Diego Boneta.

Asimismo, Boneta reveló que la frase "¡Salte de mi vida!", la cual le dice Luis Miguel a su padre en la primera temporada de la serie, fue totalmente improvisada por él. Tanto el director (Beto Hinojosa) y el guionista (Daniel Krauze) aprobaron la inclusión de este diálogo.

