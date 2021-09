"Maya y los tres" reúne en sus nueve episodios a estrellas latinas del mundo del cine y la TV. | Fuente: Netflix

El servicio de 'streaming' Netflix lanzará el 22 de octubre "Maya y los tres", serie animada que está inspirada en las culturas maya, inca, azteca y más. Una producción que destaca por su elenco, en los que destacan estrellas latinas como Kate del Castillo, Gael García Bernal, Diego Luna, entre otros.

Creada por el animador Jorge R. Gutiérrez, responsable de éxitos como "El libro de la vida", "El tigre" y otras producciones, esta ficción cuenta con nueve episodios y narra la historia de una princesa guerrera llamada Maya, interpretada por Zoe Saldaña (voz original en inglés) y Sandra Echeverría (en español).

A punto de cumplir 15 años, y celebrar con ello su coronación, la vida de la protagonista de "Maya y los tres" toma un giro cuando los dioses del inframundo anuncian que su vida debe sacrificarse al Dios de la Guerra; de lo contrario, el mundo sufrirá la venganza de los dioses.

De este modo, Maya se embarca en una emocionante expedición para cumplir la profecía de la llegada de tres grandes guerreros que la ayudarán a derror a estas deidades y salvar a la humanidad.

"Maya y los tres", un reparto latino

La nueva serie animada de Netflix apuesta por un elenco latino que le prestan sus voces a los personajes singulares que pueblan su trama. Así, el reparto latino lo complementan Kate del Castillo, Diego Luna, Gael García Bernal e Isabela Merced.

Completan el elenco Rita Moreno, Bárbara Bustamante, Mauricio Pérez, Javier Rodríguez, Laura Torres, Joaquín Cosío, Miguel Ángel Ghigliazza, Irene Guiser, José Luis Orozco, Jorge R. Gutiérrez, Sandra Equihua, Carla Castañeda, Ricardo Brust, Raúl Anaya y Sebastián Llapur.

La música de "Maya y los tres" también está trabajada por músicos latinoamericanos. El tráiler, por ejemplo, presenta el tema "If It's To Be" en la voz de Kali Uchis y escrita por Gustavo Santaolalla, cuyo estreno está prevista para el 13 de octubre.





