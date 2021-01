Zoe Saldaña y Rami Malek se unirán para ser parte de un nuevo proyecto cinematográfico. | Fuente: Composición (AFP)

La actriz latina Zoe Saldaña formará parte de la nueva película del director David O. Russell, una cinta de la que no se sabe prácticamente nada y en la que también estará Rami Malek.



El portal Deadline desveló este miércoles estos dos nuevos fichajes para un elenco excelente en el que ya figuraban Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington.



Esta nueva película todavía no tiene título ni se han desvelado detalles de su trama, pero sí se sabe que supondrá el regreso al cine del aclamado director de fotografía mexicano Emmanuel 'El Chivo' Lubezki, que en 2016 se convirtió en la primera persona en ganar tres Oscar seguidos a la mejor fotografía ("Gravity", 2013; "Birdman", 2014; y "The Revenant", 2015).



David O. Russell ha sido candidato en cinco ocasiones a los Oscar, sin haberse llevado nunca la estatuilla, y en su filmografía sobresalen títulos muy interesantes como "Three Kings" (1999), "The Fighter" (2010), "Silver Linings Playbook" (2012), "American Hustle" (2013) y "Joy" (2015).



Saldaña es una de las caras latinas más conocidas de Hollywood y su nombre está vinculado con enormes éxitos de la gran pantalla.



Zoe Saldaña interpretó a Gamora en varias cintas de Marvel, incluidas "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame". | Fuente: Marvel Studios

LA CARRERA DE ZOE SALDAÑA

En 2019, Saldaña estrenó "Avengers: Endgame", cinta de Marvel que se convirtió en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con 2 798 millones de dólares de recaudación.



Con el papel de Gamora también ha participado en las películas de "Guardians of the Galaxy".



Además, Saldaña está metida de lleno en el rodaje de las cuatro secuelas que James Cameron está preparando de "Avatar" (2009), la película que, hasta la llegada de "Avengers: Endgame", era la más taquillera de todos los tiempos.



Al margen de las aventuras en Pandora de "Avatar" y de futuras incursiones en las historias de Marvel, Saldaña tiene otros proyectos en el horizonte como la serie "From Scratch" y la película "The Adam Project", ambas para Netflix. (Con información de EFE).