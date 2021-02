"Pelé", documental que se propone desmitificar el hombre detrás del personaje, ya está disponible en Netflix. | Fuente: Netflix

Niño prodigio, héroe, patrimonio nacional, ídolo inigualable, en fin, el Rey del Fútbol. Estos son algunos de los adjetivos usados para calificar a Edson Arantes do Nascimento, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, en "Pelé", un documental que ya se estrenó en Netflix.

"En aquel momento, yo no quería ser Pelé". Con esa confesión, antagónica a las imágenes exhibidas de los festivos momentos que antecedieron la final del Mundial de México 1970, los directores David Tryhorn y Ben Nicholas dan el tono de la película, una oda que al mismo tiempo celebra y desnuda al Rey del Fútbol.

Con una narrativa que mezcla deporte y política, el filme rescata la historia del exjugador entre 1956, cuando debutó como futbolista a los 16 años, hasta la conquista brasileña del tricampeonato mundial en México y la consecuente consolidación del mito Pelé.

La cinta presenta una mirada nostálgica del ídolo global y reconstruye su trayectoria a través de imágenes de archivo nunca antes vistas, entrevistas inéditas con excompañeros de equipo como Jairzinho, Zagallo, Pepe o Rivelino, y relatos exclusivos del propio protagonista.

A los 16 debutó profesionalmente con el Santos y, menos de dos años después, disputaba su primer Mundial en Suecia 1958.

Pelé se permite bajar la guardia para hablar de algunos temas sensibles. | Fuente: Netflix

MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

De la noche a la mañana, Pelé se convirtió en "el primer millonario del fútbol". Su cara estampaba las marcas de los más diversos productos y "su nombre vendía todo, desde combustible hasta crema dental".

Los directores arrojan luz sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de Brasil y sus tentáculos sobre el deporte nacional. Entre 1964 y 1985 vivió bajo una dictadura militar, el exfutbolista fue duramente criticado por no posicionarse políticamente. Durante ese periodo, él anunció su jubilación de la selección después del fracaso brasileño en el Mundial de Inglaterra 1966.

A pesar de asegurar que "el fútbol continuó (siendo) lo mismo" en los años militares, el ídolo por fin rompe su silencio. "Siempre me venían con propuestas para reunirme con el Gobierno, con diputados, gobernadores. Siempre había un mensaje de que debía volver. Y me entró una angustia, porque yo no quería jugar el Mundial del 70", recuerda.

Así, decidió vestir la camisa 'canarinha' una vez más y partir rumbo a México para disputar su cuarta Copa del Mundo, donde haría historia al convertirse en tricampeón.

EL MITO SE DESNUDA

Más que exaltar sus hazañas, entre ellas la histórica marca de 1.283 goles anotados, "Pelé" se propone desmitificar el hombre detrás del personaje y expone al exfutbolista a algunos temas sensibles sobre los que no suele hablar, como es el caso del turbulento periodo dictatorial.

Así, la cinta conduce al espectador por un túnel del tiempo que pasa por una humilde infancia, el sueño juvenil, los engaños del amor y las dificultades de llevar una vida normal cuando uno es observado a cada instante. Pelé se permite bajar la guardia y admite, aunque brevemente, momentos de infidelidad y reconoce que "de algunas relaciones surgieron hijos", otro tema controvertido. (EFE)