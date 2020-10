"No me digas solterona" llegó a Netflix y Patricia Barreto lo celebra | Fuente: Instagram

La película peruana "No me digas solterona", que protagoniza la actriz Patricia Barreto, llegó a la plataforma de Netflix este 8 de octubre.

Ante ello, la intérprete peruana celebró en su cuenta de Instagram que la cinta ya se pueda ver en streaming en el Perú y Latinoamérica.

"Mamá llegué a Netflix", inició su post en la red social. "#NoMeDigasSolterona ya se encuentra desde el día de hoy en Netflix para que todos podamos disfrutarla nuevamente", añadió.

"Ahora en varios idiomas y traspasando fronteras", recalcó Barreto, quien aprovechó para asegurar que pronto llegará a codearse con las mejores actrices del mundo.

"De aquí a un paso a que me vean Greta Gerwing, Michell Gondry y las hermanas Wachowskiiiiiiii. ¡Vamoooooo Perú!", expresó.

Finalmente, Patricia Barreto agradeció a todo el equipo de producción que hizo posible la película estrenada en el 2018.

"A mi admirada amiga y directora Ani Alva, a mis compañeros y a todo el gran equipo de Big Bang Films: muchas gracias. Gracias Dios por ser tan bueno conmigo", anotó.

AHORA EN NETFLIX

“¡No me digas solterona!” se estrena en el gigante del streaming el próximo 8 de octubre. Así lo anunció Ani Alva Helfer, la directora del filme, a través de sus redes sociales.

En una serie de ‘stories’ publicados en su cuenta de Instagram, la realizadora señaló que su ópera prima fue captada por la plataforma de películas.

“Obviamente no es una decisión, ellos deciden si quieren tu película o no”, señaló. “Ya les puedo develar esto y estoy muy feliz. Los invito a verla a quienes no la vieron y a los que ya la vieron, tienen una oportunidad ahí”, agregó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.