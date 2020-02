Patricia Barreto vuelve a asumir un rol protagónico en la esperada secuela de "¡No me digas solterona!". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rafael Vereau

El primer rol protagónico de Patricia Barreto en el cine llegó en el 2018, cuando debió darle vida a Paty, personaje de la cinta “¡No me digas solterona!” —dirigida por Ani Alva— que exploraba la comedia romántica desde una perspectiva distinta: la búsqueda de la autorealización.

Apenas dos años después, y tras un éxito en taquilla y un premio en el Festival London International Pictures Awards, la cinta regresa con una secuela y Barreto, en conversación con RPP Noticias, contó la forma en que encaró este nuevo reto que la coloca, nuevamente, en el papel de protagonista.

“Si bien es una comedia romántica, creo que va mucho más allá. Hay una crisis muy fuerte que va a hacer que se cuestione quién es ella [su personaje] en el amor, en la parte laboral, amical. Si bien la primera [parte] fue la búsqueda del amor propio, esta es la búsqueda de quién eres en la vida, cuál es tu rol. Ese es un cuestionamiento de crisis existencial”, dijo la actriz.

PROFUNDIZAR EN EL PERSONAJE

Aunque parece una cinta que se hace preguntas mayores, Barreto manifestó que es “más ligera” de lo que ella pueda asegurar, capaz de provocar risas y un sentido de empatía derivado de la interpretación que siempre busca impregnar en sus retos actorales.

“Como yo manejo mis personajes, como los creo, siempre deben tener una cuota de profundidad que hace que tenga estas capas y niveles, donde no solo te vas a reír por lo que le está pasando, sino es una desgracia y una alegría identificable”, señaló.

En ese sentido, para Barreto, la Paty de “¡No me digas solterona! 2” no es un personaje cómico, sino dramático. “Cómica es la vida que pone una suerte de circunstancias. Pero ella no vive una comedia, no se hace la graciosa. Es un personaje real. Yo tengo mucho de este personaje”, explicó.

LA VOZ FEMENINA

Desde la primera parte de la película, llamó la atención que “¡No me digas solterona!” cuente con un elenco conformado, en su gran mayoría, por mujeres. Este detalle le permitió a la directora derribar clichés alrededor de personajes femeninos.

En ese sentido, Barreto afirmó a RPP Noticias que en la secuela se está revalorizando la imagen de la suegra. “Si bien siempre hablamos sobre las suegras y las llenamos de prejuicios, lo que hace [esta cinta] es mostrar a mujeres de esa generación teniendo situaciones en las que todos vamos a pasar. Es lindo ver personajes humanos así. Sí es una película femenina, pero también creo que es universal”, puntualizó.

SINOPSIS

En la cinta que se estrenará el 2 de abril en todas las salas de cine, se podrá ver, nuevamente, a la inocente Paty, quien tendrá que pasar por algunas situaciones que pondrían llevarla a descubrir un nuevo amor. La acompañan, en estas idas y vueltas, sus amigas, interpretadas por Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Yiddá Eslava, Maricarmen Marín, y su madre, encarnada por Angélica Aragón.