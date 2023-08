¿Vale la pena ver One Piece? Esto dice la crítica sobre el manga que Netflix adaptó al live-action

One Piece, una de las series más esperadas de Netflix, llegó este jueves, 31 de agosto, al catálogo del servicio de streaming con el estreno de su primera temporada, la cual consta de 8 capítulos de casi una hora cada uno. La adaptación cuenta con la aprobación del propio Eiichiro Oda, creador de la saga, quien reveló sentirse satisfecho con el resultado.

"El esfuerzo ha sido descomunal. El elenco, el equipo de vestuario y todos los que han trabajado en el diseño de este universo se han volcado para mostrar las cosas de una manera que solo podía lograrse en formato de acción real. El guion y todo el proceso de combinar las ideas de tantas personas ha sido una festividad en sí misma", expresó Oda en una carta.

El live-action de One Piece habría fracasado en las proyecciones de prueba

El posible retraso del estreno del live-action de One Piece se debía a las críticas que ha recibido en sus proyecciones de prueba. Según la información difundida por el insider Divinity Seeker, que anteriormente ya ha difundido noticias de este tipo. Las personas que vieron anticipadamente del proyecto habían dicho que sería cancelada en su primera temporada sino se realizaban cambios en el producto final.

De acuerdo con el filtrador, entre los errores que presenta la obra en su etapa inicial se encuentran:

El CGI (efectos especiales) era terrible.

Los espectadores que desconocen One Piece no podrán entender la historia.

Los personajes son presentados de manera apresurada.

El trabajo de maquillaje y vestuario no termina de convencer al espectador.

Es probable que Netflix y Eiichiro Oda hayan decidido acortar los episodios y retrasar el estreno para enfocarse en subsanar estos errores.

¿Qué dice la crítica tras el estreno del live-action de One Piece?

Ahora que la primera temporada de One Piece al fin está disponible para los usuarios de Netflix, diversos medios y críticos han publicado sus reseñas sobre esta nueva adaptación; aunque muchos coindicen en que se trata de un buen producto, los comentarios agridulces no fueron ajenos.

Sin ir más lejos, el live-action de One Piece ostenta una calificación de 82 % en Rotten Tomatoes (con 22 críticas profesionales) y un 94 % por parte de la audiencia.

Christopher Mills en The Hollywood Handle:

"One Piece es sorprendentemente increíble. Una experiencia bien elaborada que consigue engancharte durante los 8 episodios. Es divertida, llena de acción, personajes divertidos y un desarrollo trepidante".

Aglaia Berlutti en Hipertextual:

"Este live action es de las mejores adaptaciones de la plataforma y de cualquier anime. Con todo el colorido visual y el humor burlón, exagerado e infantil del original, el guion es un disfrute para los fans. Pero la producción no se limita a complacer. También innova para atraer al público general y transforma la historia en una combinación de una aventura bien contada y un mundo nuevo digno de explorar. Con un elenco que capta a los personajes y se divierte al interpretarlos y una gran personalidad, One Piece demuestra la ambición de Netflix. La plataforma ha aprendido de sus errores y ha conseguido todo un triunfo".

Jasmine Valentine en Radio Times:

"Es fácil hacer una adaptación de algo que ya es un éxito, pero One Piece de Netflix demuestra que tiene su propio sentido de propósito. Cada decisión de personaje, diseño y trama eleva lo que la gente ya sabe sobre el mundo, ofreciendo una forma completamente nueva de ver a nuestros piratas favoritos de mar abierto".

Belen Edwards en Mashable:

La versión de Netflix de One Piece es descaradamente divertida, y eso no se debe solo a que supere los intentos anteriores de llevar el anime y manga al live action. One Piece realmente cumple la promesa de su material original, gracias a grandes cambios estilísticos y un equipo de personajes memorable al instante. Si eres un fanático acérrimo de One Piece o un novato como yo, aquí encontrarás algo que te encantará. Diablos, incluso puedes empezar a tener más fe en las adaptaciones de anime.

Arezou Amin en Collider:

"...con sólo estos ocho episodios de One Piece, el elenco y los creativos logran una aventura fantásticamente entretenida, hecha a la antigua y, lo más importante, satisfactoria. La verdad es que siempre iba a ser imposible complacer a todos. Si esto es cierto para los programas que no tienen décadas de expectativas incorporadas, entonces ciertamente será cierto para One Piece. Dicho esto, la serie logra ser tan autónoma (el conocimiento del manga o del anime solo es realmente necesario desde el punto de vista de las referencias) que fácilmente podría ser un punto de partida para que nuevas audiencias descubran el universo, así como una entretenida y brillante historia de aventuras para todos los fanáticos".

Si Jia en Geek Culture:

"Al navegar por las aguas intermedias de la originalidad y la fidelidad al material original, One Piece de Netflix logra forjar su propia identidad distintiva. No es la adaptación perfecta, empantanada por algunas decisiones creativas que no siempre encuentran el favor de los leales y fanáticos de toda la vida, pero promete mucha diversión, momentos para sentirse bien, emoción impulsada por la batalla y, lo más importante, corazón. Lo ames o lo odies, una cosa es segura: la camaradería de los Piratas es innegable..."

Alison Herman en Variety:

"Si bien este One Piece es eficaz como homenaje y como manual para los recién llegados, todavía está atrapado por su inútil esfuerzo por recrear minuciosamente un mundo diseñado para dos dimensiones".

Jonathan Wilson en Ready Steady Cut:

"Los fanáticos de One Piece desde hace mucho tiempo quedarán constantemente impresionados por lo cerca que el show adapta el material original, pero cualquiera que pueda apreciar la buena televisión, los grandes personajes y una aventura extensa y de capa y espada debería considerar esta serie como algo que no puede perderse".

Alan Sepinwall en Rolling Stone:

"...creativamente, One Piece necesitaba trabajar más duro para identificar exactamente por qué funcionaron las versiones anteriores, qué elementos podrían importarse más fácilmente al live action y qué cambios serían más fluidos. No es necesario que sea tan maleable como Luffy, pero el producto final es demasiado rígido (...) cada vez que el show se inclina hacia la profundidad, se siente agobiado y trabajando en contra de sus propios intereses".

Liz Shannon Miller Miller en Consequence:

"Es difícil decir si la versión de Netflix de One Piece complacerá a las legiones de fanáticos rabiosos del original (...) Sin embargo, no fue demasiado difícil identificarse en algún nivel con los personajes o tener una idea de cómo los showrunners Steven Maeda y Matt Owens se acercaban a esta historia. Porque One Piece es muchas cosas a la vez, al final, pero sobre todo una aventura. Una que resulta apta para navegar, al menos para los recién llegados".